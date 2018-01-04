宜蘭初選》兩強選到底 陳金德仍未鬆口

2018-01-04

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長選舉民進黨要由誰披掛上陣，態勢仍渾沌未明；目前表態參選的有立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝。前中油董事長陳金德返鄉代理縣長，也被解讀是「先代理、後參選」模式，但對是否參選，陳金德仍不願鬆口。如果陳金德不選，副縣長黃適超也被點名是可能人選。

陳歐珀、謝燦輝參選意志堅定

民進黨宜蘭縣長選情，最早表態的是宜蘭市長江聰淵與當時為縣議員的黃適超，兩人同屬新潮流系並以民調協調，江聰淵以些微差距勝出代表參選；之後，陳歐珀、謝燦輝也先後表態參選，形成三強鼎立局面。

去年十一月初，陳金德返鄉代理宜蘭縣長，外界解讀是「先代理、後參選」模式，甚至傳聞已獲得高層默許。江聰淵曾任陳金德立委服務處主任，陳是江聰淵的政治啟蒙老師，有著深厚的革命情感，在此局勢下，江聰淵宣佈退選縣長，爭取宜蘭市長連任。

陳金德具論述能力與行政經驗，戰鬥力與爆發力強。據了解，民進黨較屬意他參選，坊間也一直有勸退陳歐珀與謝燦輝、徵召陳金德參選的聲音，但兩人都強調不會退選，陳歐珀更喊話「誰來勸退就公布誰」，參選意志堅定。

只是，陳金德迄今未鬆口參選，新年的縣府內閣調整，被認為是選舉佈局，陳只笑說「我到現在還不知道誰要選縣長」。陳歐珀與謝燦輝都強調會走完程序，若黨內協調不成，勢必要進入初選，陳金德如果無法獲得徵召，是否會投入初選得看最後考量。

黨內另有一說，如果陳金德不選，屆時會「換將」改推黃適超上陣，但兩位當事人都否認。