嘉縣初選》兩雄爭霸反陳、挺陳大對抗

2018-01-04

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕下屆嘉義縣長選舉民進黨初選，目前兩強相爭，縣議長張明達有縣長張花冠支持，前農委會副主委翁章梁則有林派龍頭、立委陳明文及立委蔡易餘相挺，檯面上是「張、翁對決」，檯面下則是反陳明文及部分藍營人士集結運作；此次初選可說是「反陳」及「挺陳」大對抗。

陳明文挺翁章梁 張花冠支持張明達

嘉縣派系原為國民黨林黃兩派相爭，陳明文投靠民進黨後選上縣長，開啟民進黨執政迄今十七年。黃派因前立委翁重鈞三次敗選縣長後未再參選立委，無領頭羊而積弱不振；過去民進黨縣長、立委選舉，多由陳明文運籌帷幄，幾無內爭，這次初選發生「反陳」聲浪，讓藍營有了運作空間，欲合力「扳倒陳明文」。

翁章梁為「野百合學運」總指揮，在嘉縣擔任社會處、局長十一年，蔡英文總統上任後，入閣為農委會副主委；翁章梁的口才佳、操守好，做事認真，這次掛帥上陣，主打「清廉、正派及實在」，強調可與中央政府直通政策，為嘉縣爭取資源。

張明達出身基層民代，風格圓融、藍綠交好，歷任番路鄉代會主席、鄉長、副議長、議長，在山區影響力大，主打穩定團結。近年與陳明文交惡的張花冠表態相挺，海區也獲得前省諮議員黃文峯、太保市長黃榮利家族相挺。

翁章梁在縣農會與十七個鄉鎮市區農會中，得到超過七成農會奧援；張明達則有過半綠營議員支持，並有藍營議員明挺暗助，十八個鄉鎮市長也有過半支持他。兩陣營透露的內部評估都是大贏對手，坊間目前評估則是五五波。