高雄初選》五立委相爭 勤跑基層搏感情

2018-01-04

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長初選出現五強局面，立委劉世芳、管碧玲、林岱樺、陳其邁、趙天麟，在高雄都各有一片天，競爭激烈。

花媽心內話 攪動選情

這場競選活動早於前年下半年就啟動，五人紛紛透過傳統拜票與網路，釋出參選訊息。去年元旦前後，高雄街頭瞬間湧現兩百多面看板，正式形成五搶一的初選態勢。

曾是市長陳菊最信賴副手的劉世芳，參與高雄的建設與進步；連任四屆立委的管碧玲，擁有豐富政壇資歷；陳其邁在國會奮戰，捍衛民進黨價值，站上最前線；深耕原高縣的林岱樺，基層實力雄厚；最年輕的趙天麟，則掌握新世代脈絡且理念創新。

劉世芳被認為是延續陳菊施政的接班人，迄今已舉辦過上百場的茶餅會、四場大型造勢活動，展現急起直追的氣勢，支持群眾也以陳菊的擁護者為主。

陳其邁則採取穩紮穩打的策略，勤上政論節目，保持曝光熱度，由於他曾任高雄市代理市長，立委任內的表現也可圈可點，在高雄各基層支持者相當廣泛。

最近因陳菊新書《花媽心內話》，直接提出反擊的管碧玲，則透過說明會接觸基層，以她最擅長的論述說理方式，擁有不少死忠的粉絲。

五人中最年輕的趙天麟，透過「大高雄卅八區公益完跑」活動，深入基層與民眾互動，形塑健康、活力的形象，獲得不少年輕族群支持。

林岱樺是五名角逐中，唯一基本盤在原高雄縣境，為了突破高雄市區，她採取傳統跑法，勤跑基層握手拜託，她也不敢忽視年輕族群，在臉書成立「岱樺咖啡」時間，與年輕人對談，得到不錯回響。

綠營人士評析，這場初選有點像專業與形象的抉擇，有人專業強、經歷豐富，有人形象佳、人氣高，也有人兼具專業與形象，最後仍須交由市民決定。

將近一年半的初選競爭，五人原多在基層衝刺，透過小型活動、社群網路媒體等模式，提高知名度與爭取認同，直到去年十二月陳菊新書《花媽心內話》出版，部分內容意外挑動派系過往，也讓選情更受關注。