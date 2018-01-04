3月5至9日 民進黨4縣市長初選民調

2018-01-04

蔡籲同志不得互相攻訐

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會昨通過二○一八年台南市、高雄市、宜蘭縣、嘉義縣的縣市長提名初選時程，初選民調將於農曆年後的三月五日至九日舉行，三月十四日中執會公告提名名單。民進黨主席、總統蔡英文昨於會中呼籲黨內同志及參選人，提名期間及公職競選活動中，「不得互相攻訐，也不得傷害本黨形象」。

本月15至19日領表登記

民進黨中常會今通過縣市長提名初選的選務工作時程，根據規劃，一月十日將召開中執會，認定候選人資格、保證金及協調費數額；十一日公告候選人登記的日期及必備事項；候選人領表登記的日期在一月十五日到一月十九日，並以抽籤決定順序。

民進黨也授權選對會成立二○一八年的直轄市長暨縣市長提名初選協調小組，進行候選人協調工作；同時也成立二○一八年的直轄市長暨縣市長的提名督導小組，處理初選爭議事項。

2月1日至11日政見會

根據規劃，一月廿二、廿三日將召開政見會的協調會，一月廿四日召開中執會，審查候選人資格，同意協調退選名單，另同意同額競選之縣市停辦民意調查。一月卅日協調截止，一月卅一日中常會同意協調退選名單及同額競選之縣市停辦民意調查。二月一日至十一日辦理政見會。

洪耀福：年底勝選有信心

蔡英文在通過時程後，呼籲黨內參選同志及黨員同志要確實遵守規定，於提名期間及公職競選活動中，不得相互攻訐，也不得傷害黨的形象。黨內同志應本於團結勝選為目標，不得惡意攻訐黨內的參選人，違者將依規定嚴予議處、以正黨紀。

對於四個須初選民調縣市，民進黨秘書長洪耀福說，雖然目前各地有許多紛紛擾擾，但等到初選結束，提名人選塵埃落定後，這些紛擾就會過去，民進黨對打贏今年年底選戰依然有信心。

宜蘭縣方面，游系民進黨立委陳歐珀布局已久，不過前中油董事長陳金德去年十一月接任宜蘭代理縣長後，也可能投入縣長選戰。嘉義縣部分，嘉義縣議會議長張明達表態參選，並有現任縣長張花冠支持；前嘉義縣長陳明文、民進黨嘉義縣立委蔡易餘則支持前農委會副主委翁章梁，形成張、陳之爭的延續。

台南市則有民進黨立委黃偉哲、陳亭妃、葉宜津、王定宇，以及民進黨前副秘書長李俊毅、台南市黨部主委顏純左投入選戰。

高雄市有立委陳其邁、劉世芳、管碧玲、趙天麟、林岱樺投入初選。在敏感的競選期間，高雄市長陳菊去年底出版新書，揭露當年參選高雄市長過程的黨內派系鬥爭，更為黨內初選掀起波瀾。