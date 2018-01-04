2018-01-04

記者邱燕玲／特稿

二○○一年立委選舉，執政的民進黨打出「在怎麼野蠻」系列廣告，點名國民黨立委刪減中央政府總預算，讓國民黨氣得跳腳，也導致多位國民黨立委因此落選，那年民進黨贏得八十七席立委，首度成為國會最大黨。

自此之後，立委對預算的刪減成為選舉的手法，這幾年透過社群媒體及LINE的廣泛流傳，讓朝野立委對於預算審查更加小心，深怕遭競爭對手拿來散布、做文章。國民黨立委曾銘宗、黃昭順甚至曾在立法院內政委員會拿出LINE群組散布藍委刪減預算的訊息，要求警政署「徹查」。

也因此，現今立法院審查預算的方式形成扭曲現象，立委不敢「刪減」預算，只好透過「凍結」預算的方式，展現立委對預算的「把關」，但凍結卻耗費了預算審查的大部分時間；為讓預算「解凍」，委員會還得再安排會議討論，等於將時間浪費在重複的事情上。

再看看立法院本會期審查總預算的情形，國民黨籍的委員會召委刻意拖延排審總預算案，部分預算因此在委員會連審都沒審；即使有審查的預算，包括內政部、文化部、科技部等也都一毛未刪。審查預算、為人民看緊荷包是立委職責，不分朝野，但現今如此審查方式，讓人難有期待。

民進黨全面執政後，在野黨應加強監督，審查總預算即是方式之一，但國民黨不詳究總預算內容、是否有與前瞻預算重複之處，卻在委員會階段拖延排審總預算，根本搞錯方向。

朝野立委因擔心刪減預算成為競爭對手的把柄，不敢對該刪的預算下手，更是積非成是的政治文化。如果該言而不敢言、該刪而不敢刪，台灣政治將永遠被似是而非的輿論與民粹牽著鼻子走，難以展現大局。