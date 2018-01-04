藍祭案海戰術 綠嗆勿辦家家酒

2018-01-04

〔記者蘇芳禾、林良昇／台北報導〕立法院本會期臨時會將處理今年度中央政府總預算案，國民黨將祭出「案海戰術」，預計提出兩百個預算刪減、凍結案。民進黨團書記長何欣純昨說，這樣只是讓立委變成「表決機器人」，希望國民黨能夠理性協商，列出自己的預算刪減案，這些都可以談，不要讓整個立法院虛耗陪著國民黨辦家家酒。

「立委變成表決機器人」

本會期為預算會期，何欣純說，國民黨籍的委員會召委卻從會期開始就遲遲不排預算案，多數到會期末才排審；對此，國民黨團書記長林為洲表示，這都是各說各話，本會期本來就是預算會期，民進黨排很多爭議性法案，影響朝野和諧，也排擠審查總預算的時間，尊重民進黨團的說法，國民黨團身為在野黨，沒有義務配合執政黨。

臨時會將進行總預算案二、三讀程序，國民黨團則將祭出「案海戰術」，每個國民黨立委都將提出五十案，林為洲指出，民進黨會護航預算，只剩下在野黨會提預算刪減、凍結案，中央政府有二百五十幾個機關，每個立委提五十案算多嗎？只是正常審查，把浮編、不清不楚的預算凍結、刪減，為人民看緊荷包。

何欣純則反駁，從委員會審查時就可以看出，民進黨審預算比國民黨認真，她自己和許多民進黨立委都有提凍結、刪減案，但國民黨並沒有說服人民，只是衝數量，沒有落實實質監督。

林為洲強調，國民黨不是要惡意杯葛，總預算應可處理完，回歸朝野協商是為了節省時間，看執政黨與在野黨有無互信基礎，如果協商破局，沒達到預期，就「一案一案表決」，國民黨團也不希望最後如此，但仍取決於執政黨態度。

對於國民黨的案海戰術，綠營指出，只能「隨機應變」，希望先透過協商討論，讓在野黨提案減少，把可以協商的案子解決，最後再來表決。「國民黨連要交換什麼都不知道，負面印象最後只會留給自己，真不知道國民黨在想什麼？」