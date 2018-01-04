總預算案初審 小刪45.6億元

2018-01-04

政院、內政部、海巡署、文化部等 一毛未砍

〔記者曾韋禎／台北報導〕一○七年度的中央政府總預算案將待立法院召開臨時會處理。根據立法院各委員會的審查結果，歲出原列一兆九九一八億元，初步統計目前「只」刪減四十五．六億元，刪減率○．二二八％，但卻創下十年來最高紀錄（委員會初審階段）。

刪減率0.228％ 創10年最高紀錄

不過，包括政院、內政部、海巡署、文化部、科技部等重要部會的公務預算，卻是一毛未刪。

民進黨完全執政的一○六、一○七年度總預算案，雖各委員會的審查進度均因國民黨團軟性抵制而嚴重落後，但總刪減數都不高，去年度委員會初審時僅刪減十七．二億元、刪減率○．○八六％；不過，最終三讀時，共刪減二百四十億元、刪減率一．二％。

今年度總預算案，則因獵雷艦案第四期工程款共卅五億餘元預算全額減列，各委員會總刪減數「增」至四十五．六億元。

不過，在委員會意思性小刪零頭，將主戰場拉到朝野協商，向來是立法院審查總預算案的傳統。回顧過往十年，委員會刪減的數額都非常低，一○一年度甚至只有二億元，最終刪減數更縮水至一．三億元；其他年度的委員會刪減數多在十餘億元之譜，最多為一○三年度的四十三億元。

今年度委員會初審刪減四十五．六億元，反而是近十年之最，也是唯一突破四十五億元的一年；但若扣除刪減的獵雷艦案第四期工程款卅五億餘元預算，其他刪減的預算額度大約在十億元左右。

至於過去十年，最終三讀的總預算刪減數，多在二百餘億元，刪減率約在一．一％至一．二％之間，從未超過二％。刪減數最多者為一○二年度的三百七十億元，刪減率達一．九％；當年因民進黨立委管碧玲楬櫫軍公教年終慰問金的不合理處，並於社會的高度支持下，大筆砍除月退所得二萬元以上的年慰金。

而在總統大選年的總預算案，朝野政黨都在可能執政的預期心態下，對總預算案手下留情。九十七年度僅刪一百三十六億元、刪減率○．八％，一○一年度更創史上最低紀錄，僅刪一．三億元、刪減率○．○○七％。相較之下，一○五年度刪減二百二十二億元、刪減率一．一一％，已是近期大選年之最。