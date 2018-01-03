世衛猜錯病毒株》公費流感疫苗 保護力剩3成

2018-01-03

〔記者林惠琴／台北報導〕國內流感疫情進入流行期，上週類流感門急診就診近十萬人次，疾管署預估農曆春節前達到高峰。有醫師指出，世衛組織（ＷＨＯ）預測本流感季流行的Ｂ型病毒株錯誤，公費流感疫苗保護力降至三成，擔心流感「大年」報到；但也有醫師認為，公費疫苗施打的人口涵蓋率已近二十五％，應可降低流行機率。

上週類流感門急診近10萬人

疾管署統計，上週類流感門急診就診九七○○三人次，較前一週增加二十四％，並新增二十二例重症，另兩例死亡個案，均感染Ｂ型流感，防疫醫師吳佩圜說明，其中一例是四十餘歲女性，雖接種流感疫苗，但有慢性病史；另一例七十餘歲男性無特殊病史，也未接種流感疫苗，併發肺炎而亡。此外，近四週累計二十一起流感群聚案件，其中十六起發生於校園。

疾管署：仍可降低重症風險

按疾管署監測，目前社區流感病毒以Ｂ型為主，主要是山形株，與本季ＷＨＯ預測流行、公費流感疫苗組成的兩株Ａ型H3N2、H1N1，以及一株Ｂ型維多利亞株不吻合。

國內感染科權威、台大醫院小兒部主任黃立民臨床觀察發現，今年患者嚴重程度與過去差不多，像是肺炎、腦炎，但感染人數較多，約三分之二是山形株、三分之一是Ａ型H3N2。

黃立民以流感「大年」形容本流感季，擔心往年國人罹患流感約十％至十五％，去年擴大公費流感疫苗接種涵蓋率後低於十％，但今年恐提高至二十％左右，預估最快一月中旬疫情就會攀上高峰。

中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬則說，若說猜錯可能「太武斷」，畢竟國內公費流感疫苗打了快六百萬劑、涵蓋率近二十五％，可能感染維多利亞株的民眾有接種而產生保護力、未發病，自然無法統計感染人數，很難說山形株或維多利亞株哪一種患者多。且疫苗有交叉保護力，就算沒猜對，當施打人口達到二十四％，通常就不太引起大流行，不必過於恐慌。

疾管署副署長莊人祥強調，從去年十月進入本流感季以來，累計重症九十八人、死亡十人，對比過去七年同期，重症曾有兩、三百例或死亡三、四十例的紀錄，疫情並未比較嚴重；而且ＷＨＯ猜錯流行病毒株，雖然疫苗保護力未能如期達到六、七成，但也有三至五成效果，且確實可降低重症風險。