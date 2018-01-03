新中華兒女學會 辦論壇赴中參訪

2018-01-03

北檢指控共諜周泓旭利用王炳忠等新黨新生代成員，成立「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」，物色台灣軍方人員，為中國大陸地區黨、軍、行政機構發展在台組織。前者主要從統派思維評論時事，後者則是經常舉辦各種論壇、講座或赴中參訪活動營。

「燎原新聞網」於二○一六年二月間成立，根據官網簡介，這個網路媒體是以「星星之火，點亮台灣，榮耀中華」為宗旨，由於成立時間不久，就連許多新黨出身的泛藍人士都沒聽說過。

依照王炳忠自己的說法，「燎原新聞網」沒有任何資本額，也不是一家公司，只是他與朋友在二○一六年大選前，希望能在新媒體建立一個發聲平台，沒有辦公地點，沒有養記者、跑新聞，只是評論一般新聞事件，以及把一些新聞做成「懶人包」的陽春網站。

至於「新中華兒女學會」，當初是幾個新黨年輕人為了「反反課綱」而組織的團體，早在二○一二年就已成立，透過舉辦各種論壇、講座等文教活動，每年並定期舉辦所謂「中華兒女文史體驗營」活動，赴中國大陸參訪，強調宣揚中華文化、反台獨。

「新中華兒女學會」近年經常舉辦如文史體驗營山東團、福建團、寧夏團、北京科技團等到對岸的參訪活動，加強台灣年輕人認識中國大陸現況；去年慶祝台灣光復七十二週年時，還在立法院外舉辦演唱會。（記者施曉光）