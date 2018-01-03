中生共諜招下線 加臉書好友領3000

2018-01-03

周泓旭執行「紅隊籌備計劃」 在台籌建青年打槍隊

〔記者錢利忠、謝君臨／台北報導〕中生周泓旭來台發展共諜組織一案，台北地檢署還原周的隨身硬碟後，發現周是受中國國台辦的資助及指示來台，先拉攏王炳忠、侯漢廷及林明正等三名新黨青年軍，組成「星火核心四人組」，再分工執行吸收我國軍人發展共諜組織的「星火Ｔ計劃」，目前已知有六名現役軍官的個資被該組織掌握，最高層級甚至達到「將級」。

掌握六現役軍官個資

檢調調查，此四人小組以周泓旭為首，負責執行「星火Ｔ計劃」，也就是為中國行政、軍事、黨務及其他公務機關發展在台組織，並由周定期彙報工作企劃、預算及工作成果給中國官方，周在年終工作總結報告中，還建議中方召開統派工作協調會，將此四人小組模式制度化、常態化及固定化，並透過舉辦小組集體受戒儀式，藉以團結思想及促進分工。

至於發展組織的具體做法，根據周在「新中華兒女學會年度預算」中規劃，是建議國台辦每年花十萬元人民幣執行「紅隊籌備計劃」，即透過網站撰文、舉辦活動等方式，在台吸收、籌建一支聽黨指揮、戰時管用的「紅隊」或「青年打槍隊」，並配合短程參訪行程，強化軍事教育與政治意識。

根據該計畫，組織成員將可視進度請領獎金，例如與我方人士加為臉書好友並定期互動，可得獎金三千元到五千元；見面或私約談心更分別可得一萬元、五萬元獎金。目前周疑已藉此透過林明正取得彭姓、蘇姓、羅姓、丁姓、王姓等五現役軍官的資料，侯漢廷也提供了邱姓軍官的個資與合照給周，其中甚至傳出有高居「將級」者在內，都已被周列入「深化現有人脈」的執行成果。