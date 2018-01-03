軍方反吸收 加強保密防諜工作

2018-01-03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕北檢昨偵結中國學生周泓旭疑涉國家安全法一案，周疑在二○一五年利用新黨青年軍成員王炳忠等人，和軍方人員結識、拓展人脈。據透露，軍方對於組織性的拉攏、刺探，將加強重要軍職人員考核機制，亦透過多管道教育、優渥獎勵，加強保密防諜工作。

北檢新聞稿昨提及，新黨青年軍林明正疑將五名國軍友人年籍、服役單位等資料，提供給周泓旭，周甚至在爭取台軍的計劃中載明，要「鼓勵培養青年認同者考軍校」；對此，軍方將進一步調查、釐清，但軍方對「報考軍校」的拉攏手段不予回應。

「接觸軍方現役人士難度較高」

軍方人士說，外人要刺探、直接接觸軍方現役人士難度較高，主要是現役軍人較具保防意識，如他人突然對軍職人員交好、接觸也顯得較為唐突。不過，該人士坦言，如有心人士透過退伍官兵，仗著昔日學長、學弟情誼，以宴飲、聚會等方式和仍在役者接觸，不僅軍方無法直接管理，也較難防範。

對於保密防諜工作的加強辦法，據透露，軍方將續加強重要軍職人員考核機制，追蹤金錢流向與出入境資訊，尤其涉及飛彈、資安、雷達等重要情資人士，更納入加強列管對象，另如官兵接觸中國人士，也須依規定向單位回報，否則嚴懲。

軍方人士指出，保防工作當務之急，還是須落實官兵教育，並輔以優渥獎勵。國軍除透過莒光日課程、文宣、不定期口頭宣教等措施，宣導保密防諜重要性，亦在二○一五年端出高額獎金，如確實檢舉「共諜」的官兵，每案可獲得五百萬元獎金。