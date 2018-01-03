王炳忠：沒聽過星火T計劃 沒拿國台辦錢

2018-01-03

要求檢方拿出確切證據 願配合調查

〔記者施曉光／台北報導〕北檢偵辦周泓旭共諜案，查出新黨青年軍王炳忠等人涉嫌接受中國國台辦二十萬美金資助，執行「星火Ｔ計劃」，藉此物色我軍方人員，為中國發展共諜組織；王炳忠昨表示，絕對沒有介紹軍人、調查局或外交人物給周認識，也沒拿過國台辦的錢或所謂「獎金」，要求檢方拿出確切證據，他願配合調查。

王炳忠還說，自己沒認識幾個軍人，根本沒聽過什麼「星火Ｔ計劃」，不知道是否只是周泓旭要向對岸單位交差；而且他在偵訊時也沒看到檢方提出相關證據，讓他懷疑這就好像當年的余登發共諜案，凡是被提到名字的人都很倒楣。

新黨主席郁慕明與律師，昨晚陪同王炳忠、侯漢廷召開記者會。王表示，他和侯漢廷等人與周泓旭本來就是朋友，周參加「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」一些活動，本來就很正常，而且他們覺得有中國學生參加很好，可以提供腦力激盪。

王炳忠強調，「新中華兒女學會」成立時間點早於他認識周，「燎原新聞網」成立時間是在認識周之後，他也問過周一些意見，但只是想了解對方有沒有點子，可以讓這個新媒體更容易被大家看到，而且他想到中國大陸創業，才問周一些問題，所有過程都是他主動問周。

王炳忠表示，檢調問他，周是否有指導他設立新媒體？他說，自己從國中時就開始做網頁，根本不需要任何人指導，且成立新媒體平台「燎原新聞網」的目的，只是要傳播統一思想。

檢方偵訊時問他有沒有認識中國官員，周泓旭有沒有介紹中國官員給他認識？他都回答「沒有」；而且他認識的中國官員要比周還熟、還多，根本不必周介紹，周也未曾暗示他要幫忙找軍人認識或參加什麼組織。

對於媒體名嘴指控王炳忠與王父收到五百萬元匯款，王炳忠說，「我一定要告！」他強調，如果他和父親真有拿到國台辦的錢，金流絕對可以查得到，他們早就被從證人身分轉為被告，他不滿檢方在他家搜到人民幣稿費、版稅所得，被外界影射為「情報費」。

名嘴指控收五百萬 一定提告

王炳忠說，北檢新聞稿明明對他做出一些指控，卻又不明確說他是證人或被告，還說有民眾告發，等於是把他們「吊在半空中」，未來可能再利用媒體放話質疑。

王炳忠說，從北檢新聞稿內容可以知道，檢方完全只有根據周泓旭電腦內容，沒有找到他們涉案的證據，而且已經對他與新黨名譽造成傷害。

郁慕明表示，新黨在此事件中並未涉入，外界對新黨含沙射影的部分若造成傷害，新黨也會追究、提告，並到監察院陳情，要求追究洩密罪；至於新黨推動在中國上海設置據點一事，不受此事影響。