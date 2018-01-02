去年新生兒不到20萬人 醫師：今年恐降至18萬

2018-01-02

昨元旦寶寶減少 就是警訊

〔記者吳亮儀、周彥妤、林彥彤／台北報導〕少子化問題嚴重，婦產科醫學會估計去年全年新生兒總人數僅約十九萬五千名、正式跌破二十萬人。今年情況恐會更糟，各醫院昨天接生的元旦寶寶比往年減少，再現警訊；台北市聯合醫院總院婦產部副主任林陳立更預估，去年結婚人數減少，今年出生人數恐將更降至僅約十八萬。

內政部統計，近十年來，新生兒出生數最低是二○一○年十六萬六千多名，其次為二○○九年十九萬一千多名。一般分析，這兩年是受金融風暴特殊因素影響，導致民眾不願生育。

但去年並無特殊因素，婦產科醫學會秘書長黃閔照說，每年十月到十二月是新生兒出生較多月份，但去年每月出生數徘徊在一萬四千到一萬八千名間，內政部統計一月至十一月底新生兒僅十七萬七千多名，十二月臨床未出現明顯增加、就算樂觀估有一萬八千名，全年新生兒也僅約十九萬五千名，正式跌破二十萬。

結婚對數減少 影響生育率

林陳立更警告，台灣的生育率下降與前一年的結婚對數減少息息相關。以結婚對數而言，二○一六年比二○一五年減四％，因此新生兒人數從二○一六年的二十．八萬，去年降至十九．五萬，問題是，去年的結婚對數又比前年大減七％，可預估今年出生人數恐將再大降至十八．一萬。

昨日各醫院元旦寶寶減少，似就可看出端倪；北市聯醫五院區共三名，對照去年一名、前年四名、二○一五年十一名。國泰醫院去年有十三名，昨日元旦寶寶卻僅六名。

醫師籲祭誘因 讓民眾想生

林陳立說，臨床經驗發現，台灣人出國工作變多而在當地生育，加上現代人晚婚，自然降低生育誘因，都是生育率下降原因。他建議，政府要解決少子化，首要策略是應鼓勵民眾結婚；其次是建立完善的托育機構；第三要祭出誘因，讓民眾願生兩胎。

黃閔照則說，要提高生育率得從大環境著手，例如友善職場環境等。前衛福部長林奏延也說，他問過適婚年齡的年輕人意見，多表示若薪水增加或房價正常，加上政府鼓勵生育的配套做好，就會願生小孩。

衛福部長陳時中表示，行政院規劃的「育人攬才」計畫，從零到五歲的生育、養育和托育等都有更完整規劃，最快本月底或農曆年前就會提出。