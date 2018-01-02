總統：企業加薪 政府給獎勵

2018-01-02

給予津貼 或政府標案加權

〔記者蘇永耀、陳心瑜／綜合報導〕將解決年輕人低薪問題列為今年最重要工作的蔡英文總統，她昨日指出，多年來二十二Ｋ的低薪現象，讓年輕人覺得「有沒有就業都一樣」，也影響他們積極投入就業市場的態度；今年政府將致力解決低薪，若企業的薪資結構有利於年輕人，可能參照國外作法，包括給予津貼、或企業參與政府標案時，給予一些點數上的加權等方式獎勵。

總統上週五與媒體年終茶敘時說，行政團隊今年最重要任務，就是全力改善年輕人的低薪問題；上週六總統還請幕僚到幫員工加薪的「摩斯漢堡」吃早餐。相關人士說，總統這項動作獲得企業回響，府方正考慮安排總統走訪這些企業，給予打氣及肯定。

要求民進黨智庫 研擬對策

在元旦升旗典禮後，蔡總統赴五股賀聖宮參加安座大典，她致詞表示，今年的目標是「解決低薪」，讓年輕人看得到未來，希望提高民眾的所得，讓所有人民都能過好生活。

總統在回應媒體詢問時也說，已要求民進黨中央、智庫審酌當前經濟發展趨勢，研擬解決青年及弱勢問題的對策、論述。

蔡總統表示，舉例來說，一個年輕人如果月入二十二Ｋ，父母又不在台北，每個月扣掉一萬元房租，剩下的錢能做什麼運用？就算住家裡，這樣的薪水很難買房，也就失去離家單飛機會，久而久之會讓他認為，有沒有這份工作，對他的生活沒什麼影響。

解決低薪 讓青年看到未來

總統說，相信現在很多人家裡，都有一個打不定主意要做什麼的小孩，因為兩、三萬元的月薪，會讓年輕人對未來感到焦慮；如果薪水夠好，即便工作再有挑戰性，他們也願意做。

至於如何解決這個問題，總統說，這與產業結構有關，還是要促成產業轉型，同時獎勵願意為年輕人加薪的企業。她也說，政府希望能將人力導入長照等需求大的行業，並為這些從業者加薪，她期待這樣能帶動民間企業的人力需求。

蔡總統也認為，學生最好大三、大四就能和社會接軌，而且不是做一般的臨時工作，比較好的模式是，學校教育與職業間有足夠彈性，年輕人就學後出來工作，有機會再回去唸書，希望未來教育體制提供這樣的彈性。