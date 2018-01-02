交長：可設捷運控股公司 技術輸出國際

2018-01-02

〔記者鄭瑋奇／專訪〕前瞻軌道建設將在各地啟動，如何統整並扶植國內產業成挑戰；交通部長賀陳旦表示，捷運建設的規格、法令可由中央訂定，但它不是城際，而是都市內交通，路線、車站開發、費率等須地方決議；但的確不須各縣市都成立捷運局、捷運公司，可成立類似控股公司，負責規劃與營運；興建、維修則可先委託現有的捷運局協助，但規格朝標準化努力。

可向緬甸、印尼爭取興建捷運

賀陳旦表示，台灣可有兩、三家大型公司，在各地協助建設捷運，規劃、興建、營運、維修累積完整經驗，長期就可向國際輸出，去緬甸、印尼等爭取幫建捷運。例如台北捷運，雖比香港、新加坡晚，但日前新加坡捷運有維修問題時，是找北捷公司幫忙。

賀陳旦指出，捷運等土建工程，台灣自製力已達百分百，縣市就能找到人才，不用中央設計、監工。中央最能代勞，是將工程標準化，例如高架柱子所用結構、何種工法等。剩下路線規劃、系統選擇、開發場站，則應是地方事務。至於蓋完後會否變錢坑？賀陳旦強調，這跟所有公共工程一樣，可行性評估及招標時，評審就須把關，跟中央沒有直接關係。

中央若設捷運局 恐衍生權責爭議

至於中央統一規劃興建？賀陳旦指出，因台北捷運局、高雄捷運局等派用機關結束，大批人才離開會很可惜，因此外界呼籲成立中央捷運局。但若成交通部局處，那會有先蓋Ａ縣或Ｂ縣的爭議，且若發生事故，變成交通部首長要去地方議會報告？

又以機捷為例，地方會要交部承諾，很多延誤通車造成的衍生費用，包含財產、開發利益等都要無償給地方。前瞻軌道如都由中央興建，又要分攤出錢，恐問題重演。

統一規格須考慮有無違反世貿規定

賀陳旦表示，的確不須各縣市都成立捷運局、公司，但可成立類似控股公司，協助營運、維修、擴線等，也可對縣市報告，累積經驗也扶植產業。

軌道建設應將軌道、機電、號誌等規格統整？賀陳旦表示，軌道工程很多技術須開國際標，中央若為台灣廠商統一標準，須考慮有無違反世貿規定。

賀陳旦表示，要統一標案不易，但會朝標準化努力，例如車輛動力系統、號誌控制系統，台灣還沒那麼高的專業性，但零組件或維修物料等是可先標準化，對採購也有幫助。要助「國車國造」，也可招標時，將機電、動力等技轉當成加分項目，吸引國際廠商技轉台灣。