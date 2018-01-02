地方支持「車同軌」 降低成本、扶植產業

2018-01-02

〔記者連線報導〕四千億前瞻軌道建設，學界呼籲統籌整合，正在規劃捷運、輕軌的縣市，多認同應由中央統籌興建，或訂定列車或機電統一標準，可達足夠經濟規模扶植國內相關產業，還可降低造價及維修成本，路線規劃及後續經營則由地方負責。

新竹市府交通處長倪茂榮說，竹市正進行輕軌規劃，如中央能透過產業整合，各地更能「車同軌」，更有助人民暢行無阻。新竹縣府也表示，中央整合建設較好，可借鏡「大歐洲系統」概念，機電和軌道統一，即使是國與國間，捷運仍可暢行，真正發揮服務能量。

台北市長柯文哲強調，中央可成立一「捷運總局」，而非各地方都有捷運局，捷運營運可由各地捷運公司負責，但軌道興建或維護，應有全國統一單位指揮，不然各地捷運都由台北捷運局來蓋是很奇怪。軌道人才培養也不易，支持整合。

基隆市交通處處長李綱也指出，最好中央、地方談好，以「委辦」方式，由中央或統一單位去整合規劃或興建較好。

桃園市長鄭文燦也認同由中央統籌軌道建設，呼籲應朝興建、營運及票政三面向規劃，整合工程的大方向正確，但後續須細緻討論，最重要是，台灣軌道建設須加速。

台中市長林佳龍指出，他先前就已建議中央成立「捷運總局」或「軌道總局」，中央負責設計與興建，營運則由地方負責。透過中央整合預算與人才，讓各縣市捷運發展有統整規劃，創造多贏。

高雄市長陳菊也認同，中央若統一各地規格甚至國際接軌，可降低造價及成本，且可使系統建設達經濟規模，扶植國內產業；至於成立專責局處或其他組織，則尊重中央。

台南：中央興建 恐有排擠效應

但台南代理市長李孟諺強調，地方公共運輸有其因地制宜的特性，仍宜由地方規劃，中央負責審查為宜，例如台南的捷運以跨坐式單軌較合適，恐無法全國制式化。法令及興建規範則宜由中央主導，但能否全由中央興建，則須考量執行能量是否有排擠效應。

新北市捷運局副局長李政安說，中央統籌興建是可行，但後續營運涉及損益、財務，目前還沒共識下，仍以各自經營較單純。