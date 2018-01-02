前瞻軌道系統紛雜 專家籲中央統整規劃

2018-01-02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣軌道現有相當多種系統，政府又將在前瞻計畫投入近四千億建設軌道，但各地規劃不一，軌道恐更紛雜；學者專家建議，新建捷運及輕軌正在規劃關鍵期，應趁此機會由中央統整規劃、建設，力求統一規格的可能，台灣不需建那麼多種系統的軌道，要發展「國車國造」，更須盡量統一規格，可將各地捷運局整合成公法人或類似中央捷運局的組織，接受各縣市委託規劃、建設。

各地捷運系統不相容 輕軌更紛雜

台灣除有台鐵、高鐵，捷運系統百家爭鳴，台北捷運多數路線及高雄捷運屬重運量系統，國際使用較多、系統較一致；但北捷文湖線、機場捷運，及正在規劃、興建的台北環狀線、三鶯線、桃園捷運綠線、台中捷運綠線等，則各有獨門，無法相容。

往下還有輕軌，基隆輕軌想用Tram-train，台南市則想蓋單軌系統。前瞻計畫更有新北淡海輕軌、安坑輕軌、新竹輕軌、台南先進運輸等，新北市則有五泰輕軌在規劃中，系統恐更紛雜。

7個軌道案規劃中 總經費3080億

除造價逾九百億的桃捷綠線正進行設計案招標，前瞻至少有七個軌道案正在規劃，總造價達三千零八十億，今年將陸續底定；學者呼籲，這是國內軌道系統應著手統整的關鍵期。

大眾捷運法規定，捷運建設由中央主管機關辦理，但報請行政院同意得由地方辦理。逢甲大學運輸系副教授李克聰指出，新建捷運多是各地提需求給中央，但沒整合概念，不但各自採購成本高，維修也複雜，台灣要推「國車國造」，軌道紛雜也增難度。

規格統一 有助「國車國造」

李克聰表示，中央責無旁貸，新建案應要推動規格統整，降低採購成本，維修、營運也可更一致，對國內發展軌道產業有益；例如縣市想建平面輕軌，中央可引導與台南系統一致。

淡大運管系教授張勝雄表示，建捷運可由地方發動，畢竟最後是地方要營運、養活；但中央確應扮引導角色，做土建、機電整合，否則恐被廠商獅子大開口。但整合規格未必就要中央來建，例如北捷接受台中委建台中捷運就是不錯方式，或可將各地捷運局整合成公法人，接受縣市委建，不一定要成立中央軌道局，免去民代政治介入可能。

成大交管系教授鄭永祥也認為，要將全國統一規格的確不易，也恐有綁標疑慮，除非中央成立法人或全國性捷運組織，盡量統整各地規劃案。