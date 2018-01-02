政府給獎勵換加薪 工商界：非永久之計

2018-01-02

〔記者羅倩宜、陳鈺馥／台北報導〕蔡總統昨受訪提及，若企業提供的薪資結構有利於年輕人，政府可給予津貼或參與政府標案時的獎勵。對此，工商界直言，這比較像選前言論、不算健全政策，也不是永久之計，更不是任何先進國家該做的事。

把經濟的餅做大 勞工待遇自然提高

工業總會表示，把經濟的餅做大，人均ＧＤＰ到達三萬美元，勞工待遇自然會提高；中小企業總會指出，政府可考慮降低法定勞動成本，企業較有加薪誘因；商業總會坦言，說得簡單、做起來難，不管從稅、標案或津貼著手，都只適用少數特定企業，並不恰當。

工總常務理事何語表示，工總一向鼓勵有賺錢企業要幫員工加薪，但現在很多企業利潤都不高，政府給予企業誘因交換青年加薪，並非長久之計；台灣基本工資占人均ＧＤＰ比重約四十％，符合先進國家四十％至六十％的範圍，沒辦法達到更高比例，是因在「邁向高薪時遇到了陷阱」；主因有五：一是國內外投資太低、二是產業外移太嚴重、三是內需市場太小、四是產業結構轉型困難（如商品服務及金融服務業的科技化程度落後）、五則是產業結構不同及中小企業占大多數。

工總指出，台灣的中小企業有一四○萬家，如果都要用基本工資三萬元，恐怕要倒掉三分之一，不然就是物價要拉高，否則中小企業主無法負擔；「上市櫃公司足以負擔大幅度加薪，但畢竟才幾千家，我們的產業結構與其他國家不一樣。」

中小企業總會理事長林慧瑛認為，總統有這樣的構想很好，不過最好有具體做法；很多中小企業在回饋勞工時，寧願發獎金也不願加薪，因為對雇主來說，加薪最大負擔就是高達兩成以上的法定勞動成本（勞保、健保、勞退等），「先考慮予以降低，比較有加薪誘因。」

商總理事長賴正鎰指出，不論是稅的減免、提供標案或加權點數，執行上都有難度；例如只有少數企業在接政府標案，無法普遍適用；「我認為這些都是枝微末節，真正要公平提高青年薪資，必須提振投資信心，改善整體經濟才對。」

行政院發言人徐國勇指出，有關具體的政策內容或做法，須等到政院未來邀集相關部會開會研議處理後，才能對外公布；目前各部會尚在研究階段，但總統相當重視青年低薪問題，政院務必將方案研議周全後，儘快提出。