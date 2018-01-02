稅改案版本多到爆 考驗朝野整合能力

2018-01-02

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院預計五日召開臨時會處理攸關稅改的「所得稅法修正草案」等，除行政院版外，朝野黨團及個別立委提出超過五十個稅改版本，立委們更在扣除額上競相加碼，行政部門相當頭痛，如何整合這些版本成為難題。

政院版「所得稅法修正草案」規定，綜所稅最高稅率由四十五％降回四十％，營所稅由十七％調高至二十％，但保留盈餘減半課徵；同時將綜所稅標準扣除額由九萬元調高至十一萬元，薪資所得及身心障礙特別扣除額由十二．八萬元調至十八萬元，估計五四二萬戶受惠。

草案若在一月底前完成三讀，將追溯自今年元旦實施，明年五月首度申報。

國民黨團版將標準扣除額、薪資、身心障礙與幼兒學前教育特別扣除額，分別提高到十三萬元、二十二萬元、二十萬元與十二萬元；並新增「學貸特別扣除額」，申請學貸的學生畢業後五年內，享每年二．五萬元扣除額。

時代力量黨團版則將薪資特別扣除額調高到二十二萬元，幼兒學前教育特別扣除額由現行二．五萬元提高至十萬元。

親民黨團版大幅拉高薪資特別扣除額到二十四萬元，讓年收入在九十七．八萬元以下的民眾，最高僅繳五％綜所稅；幼兒學前特別扣除額調高到十二萬元。

立委對扣除額競相加碼

朝野立委另對扣除額競相提案加碼，針對特定消費支出如運動賽事、藝文，購買書籍、防災消費與長照等，盼納為所得稅扣除額項目。

此外，行政院版草案廢除兩稅合一設算扣抵制，股利所得可併入綜合所得總額課稅，給予八．五％抵減稅額、上限八萬元；或以單一稅率二十六％分開計稅、合併申報。為縮短內外資差距，外資股利所得扣繳率由二十％調高為二十一％。

國民黨團版則將合併計稅股利抵減稅額上限提高到十五萬元，扣抵率提高至二十％。選擇單一稅率分離課稅者，採量能課稅，以五百萬元、一千萬元為門檻，稅率分別為二十六％、三十％、三十六％。

時力黨團版由納稅人依自身狀況擇優選擇適用的課稅方式，方案一：採股利及盈餘抵減十％（上限七萬元）；方案二：股利及盈餘低於一千萬元、稅率二十七％，股利及盈餘超過一千萬元、稅率三十一％。

親民黨團版則是納入綜所稅的累進稅率計算，所得稅率在五％到二十％，及三十％至四十％做區分，分別提供十％與五％的抵減額度比率，搭配十三．五萬元的股利定額免稅。

民進黨團總召柯建銘表示，稅改方案版本多，屆時要加以整合；國民黨團則表示，大方向是讓窮人減多一點稅、富人減少一點稅。