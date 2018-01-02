勞基修法 水利會改制 藍綠主戰場

2018-01-02

週五臨時會 國民黨團嗆武鬥 民進黨團備戰

〔記者林良昇、邱燕玲／台北報導〕立法院本會期臨時會週五登場，預定處理的議案中，攸關一例一休的「勞基法部分條文修正草案」與涉及水利會改制的「農田水利會組織通則修正草案」，朝野分歧大，將是攻防主戰場。國民黨團已放話將堅決反對，不排除「文攻武鬥」或占主席台，對於可能產生的衝突，民進黨團將且戰且走，並做好備戰因應。

立院本會期結束前，行政院長賴清德與民進黨立委達成共識，主張臨時會依序處理勞基法一例一休修法、今年度中央政府總預算案、涉及稅改的「所得稅法修正草案」、監委補提名的人事同意權案及「農田水利會組織通則修正草案」等五大議案。

擬處理五加一議案

民進黨團今將提請立院召開臨時會，除主張處理上述五大議案，民進黨團總召柯建銘昨受訪表示，可能會再納入「國家住宅及都市更新中心設置條例草案」，由於世大運選手村後續處理有時效性問題，須先成立住都中心處理。因此，臨時會預計處理「五加一」案，預定五日上午舉行全院委員談話會，當天下午就召開院會，臨時會預計開到月底。

有關勞基法的修法，民進黨團定調以行政院版為主。在爭議較大的「七休一」部分，政院版修正草案明訂，可在事業主管機關同意、勞動部審定、勞資協議或工會同意後，於每七日週期內調整例假；而休息日加班改為核實計算，取消現行的「做一算四」、「做五算八」。勞工未休完的特休假可遞延。

在另一爭點輪班間隔「十一改八」部分，現行輪班制中，勞工更換班次，至少應有連續十一小時休息時間；政院版草案則放寬例外規範，休息時間仍以十一小時為原則，但雇主經工會、勞資會議同意，得變更休息時間為不少於連續八小時。

至於攸關水利會改制的「農田水利會組織通則修正草案」，政院版明訂，水利會改制為公務機關，現任會長任期延長或維持至今年九月卅日止，會長出缺或屆滿，由主管機關指派。國民黨團反對改制，目前未提對案。

柯建銘表示，民進黨團將勞基法列為臨時會第一案，若週五順利召開院會，不會在當天就處理，下週起會與在野黨團溝通、協商，希望取得共識。

國民黨團書記長林為洲強調，水利會弊端應從內部改革，改官派不能解決問題，而本次勞基法修法攸關鬆綁「七休一」及輪班間隔「十一改八」，將造成過勞問題；國民黨團將堅決反對這兩案，「文攻武鬥」都準備好了。

擋總預算 藍祭案海戰術

對於監委補提名的人事同意權案，林為洲指出，監委被提名人陳師孟、楊芳玲政黨傾向明顯，憂心辦藍不辦綠，國民黨團反對這兩位人選。

此外，國民黨團將對總預算案祭出案海戰術，可能提出一千六百案。

親民黨團呼籲大家理性討論；時代力量黨團表明堅決反對臨時會審查勞基法修正草案。