酒駕癱只剩「嘴」 化「聲」勵志演說家

2018-01-01

〔記者謝介裕／南投報導〕「生命的意義在於折騰，成功了就是神話，失敗了也別讓人當笑話！」

自身慘痛教訓 勸世不要害人害己

曾獲「金鷹獎」的南投縣名間鄉民陳文昭，因酒駕而全身癱瘓，只剩嘴巴機能未喪失，看著媒體充斥酒駕肇事新聞，他誓言成為「演說家」，以自己的慘痛教訓勸戒世人；他今年準備出版第二本書「發光不是太陽的權利」，希望鼓勵身障朋友只要不放棄，生命一樣可以發光、發亮。

現年五十四歲的陳文昭，陸軍軍官學校專科班畢業，當過射擊隊長、連長、情報官。八十四年退役返鄉協助父親種茶，原本身強體壯的他，一次與友人喝酒聚會後，開車發生車禍，導致頸部以下全身癱瘓，曾多次尋短，但都被救活。反而是他的父親，因承受不了兒子癱瘓的壓力而喝農藥輕生，才讓他心念一轉，不再自暴自棄。

口控滑鼠寫書 鼓勵大眾永不放棄

而後在台中市中山醫院附設身障輔具中心協助下，學習電腦「口控滑鼠」，靠口搖桿操作電腦、控制游標上下移動，吸氣、吐氣控制左右鍵，他因此也能優游於網路世界。

因模樣如啄木鳥操控電腦寫字，陳文昭遂以「啄木鳥」命名工作室。而走進工作室，處處可見勸世戒酒的打油詩，「酒後輕飄飄、小心變阿飄」、「喝得醉醉、撞的碎碎」等等，都是他痛徹心扉的領悟。

二十多年來，從社區、學校到走遍全國監所等，陳文昭總不忘穿插勸世打油詩，成了他演說的一大特色。面對受刑人或收容人，他更強調自己一生就是敗在「酒」字，希望「好腳好手」的受刑人，能痛定思痛不要害人害己。

歷經多年練習，陳文昭也變成電腦高手，更常藉網路回饋協助鄉里行銷農產品。因此二○○二年榮獲向日葵楷模獎、二○○六年更榮獲身心障礙楷模金鷹獎。

陳文昭說，「永不放棄」是他的座右銘，「我用呼吸書寫人生」一書發行後陸續收到讀者鼓勵，甚至有壓力太大的學生因此書而打消不好念頭；今年將出版第二本書、暫名「發光不是太陽的權利」，相信以他「腳不能走、手不能拿、吃飯要他人幫」的狀況，都能樂觀面對人生，其他人能對生命說「不」嗎？