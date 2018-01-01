捨拉抬經濟 轉降低負債 中國成全球經濟隱憂

2018-01-01

〔編譯盧永山／綜合報導〕分析師指出，自中共第十九次全國人大會議後，已開始將重心由拉抬經濟成長轉為降低負債，從中國近來公布的疲軟經濟數據來看，中國可能成為今年全球經濟的最大隱憂。

美稅改衝擊 中國經濟恐失速

美國銀行經濟研究主管伍大衛（David Woo）警告，市場一直忽視中國近來公布的一連串負面經濟數據，甚至誤以為這些疲軟數據只是暫時，但隨著中共十九大落幕，最大風險很可能是中國會先放棄追逐經濟成長數字，優先解決地方或民間龐大的債務難題。

伍大衛指出，中國也可能難以承受美國稅改的衝擊，包括美國升息及美元升值，恐導致中國境內資本加速外流，造成人民幣貶值；若這種情況發生，中國人民銀行就得緊縮流動性，將造成中國「減速」的經濟變成「失速」。

中國人行在二○一五年八月曾讓人民幣兌美元一次性重貶，在市場擔憂中國經濟重著陸，引發全球金融市場大幅震盪；隔年初人民幣又進一步貶值，還造成道瓊工業指數及史坦普五○○指數出現史上最慘的開年紀錄。

中國債務過高 信評頻遭調降

中國政府雖然事後積極證明有能力控制經濟，但穩定假象背後是堆積如山的負債；國際貨幣基金（ＩＭＦ）去年十月警告，中國銀行部門總負債已增至國內生產毛額（ＧＤＰ）的三一○％，遠高於二○一二年底的二四○％；繼穆迪去年五月調降中國債信評等後，標準普爾九月也跟進調降，理由均是中國債務過高。

富國銀行投資研究中心發布二○一八年前景報告時也說，若中國大幅降低經濟刺激措施，今年全球股市將遭到威脅。