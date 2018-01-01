冷眼集》迎接2018

2018-01-01

記者鄒景雯／特稿

二○一七已然過去，這一年，從國家治理的角度來看，是新政府調整再出發的一年，之所以認知必須改變，當然是政經政策面臨到了困頓，要把走不通的路給重新走出來，就必須放下我執，接受現實所教導的課題。在這個基礎上，全新的二○一八年迎面而來，努力的方向就非常清楚了。

之所以要從國家的層次做考慮，在於台灣的幅員並不大，若能掌握問題核心，提綱挈領地執行推動，要追求施政的精緻與達標的效率，就能以最短路徑、收最大成果。同樣的，如果民選的政府棄置了長期望遠的視野，過度在意眼前一時的紛擾，那麼通常即使是短期的需求，也將疲於應付。這樣的例子，在不斷的政黨輪替與民主鞏固過程中，屢見不鮮。

未來一年的重要政治行事曆，首推即將在十一、十二月間舉行的九合一選舉，包括六個直轄市與各縣市長在內的地方全面改選，關係到政黨版圖的再次競逐，可以確知自農曆年後，即三月開始，選戰的煙硝將因黨內初選的展開而逐步升溫。換言之，今年有兩條軸線，一條是選舉的線，一條是做事的線，而從政者爭奪選票的本能，很容易會使這兩條線糾纏在一起，若處理得不好，政府將很難做事。但是反觀未來的一年，卻是台灣在關鍵路口務必堅定抉擇的時刻，若做不成事或做錯了事，是會要命的。

預知到這樣的挑戰，現有憲政體制上的兩位最重要的人：總統與行政院長，乃至他們的幕僚智囊群，有責任超越以往當權者的格局與通病，好好地坐下來誠摯討論，排列政策的輕重緩急，對照選舉的時程策略，先把一年的計畫給草定出來，提早建立團隊的默契。有了最起碼的底，再來因應隨時而來的危機與變局，比較有可能降低各種突發狀況對今後穩定施政的干擾、衝擊，甚至破壞。

以上是心態的準備，而後才能談到是不是能對主政路線達成共識的問題。套句隔壁鄰居的話，不管黑貓、白貓，會捉耗子的就是好貓，今天在台灣，有基本經驗與閱歷的人都知道，沒有左派或右派的偏執空間，能夠解決問題的，才是大家要的政府。從二○一六年五月廿日到現在，可以細數每一樁重大政策，為什麼有一些到頭來非要打掉重練不可？主政者光承認錯誤、勇於修正，並不夠，一定要記取教訓，避免再把全民當成白老鼠。

這個慘痛的教訓是什麼？不要天真地以為靠著政府的公權力去介入自由市場的運作，就能夠一夕創造天堂，這話，一世紀以來，全世界不少角落實驗過，已經有了清楚的證明。事實上，政府有許多間接的手段，可以獲得更好的效果，只要自信地說明與溝通，台灣可以重新充滿希望。

一句話，期待二○一八。