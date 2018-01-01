百里侯之爭》2018成敗攸關2020 吳朱消長在此一役

2018-01-01

記者施曉光／特稿

遙望二○二○，無論吳敦義或朱立倫，都唯二○一八是問，但同一事卻兩樣情。藍營大勝，吳敦義幾可篤定直取二○二○；倘若失利，吳的瘸跛，就讓朱立倫的勢於焉而生。

藍營內部一般認為，即使戰果不如預期，在民進黨執政不佳的大環境下，國民黨至少維持平盤，吳敦義為敗選負責下台可能性極微，即使新北市失守，吳下台負責，朱立倫恐怕也沒臉取而代之；但就朱而言，只要保住新北市，要負選舉成敗之責的吳敦義又成績未盡理想，彼消我長之間，取而代之扮演主帥爭二○二○的機會不小。

然從當前形勢觀之，由於國民黨處於一九四九年撤退台灣以來最谷底的低基期，理論上說，未來選舉再大敗的風險不高，況且綠營中央政權面臨許多難題，執政一年多就貿然推出一籮筐具高度敏感爭議性的改革，不但引發軍、警、消、公、教強烈反彈，還得罪廣大勞工；而部分縣市長期綠色執政，如今自家人齟齬甚至內訌的也不少，在在都讓藍營大動垂涎之心，二○一八年一波或大或小的「反彈行情」好似計日可期。

如此高贏率，對吳敦義而言，當然是千載難逢的可乘之機，更是政治生涯攻頂前的天時，從他二○一六按兵不動，跳過黨魁補選，睥睨窺覦一年風向後，再趁勢而行，操持黨機器，足見其老謀深算。

平心而論，吳敦義期待的鐘擺效應，絕非癡心妄想，但仍須取決民進黨在期中考前還有不到一年時間執政表現良窳的客觀條件，更重要的是國民黨要贏的主觀條件是否到位。

畢竟台灣人民對於過去馬政府八年執政孑遺至今的薪資倒退，年輕人低薪、買不起房，中產階級看不到未來，社會貧富差距擴大等集體印象仍記憶猶新，是否就因不滿綠色執政表現，短短兩年後再給這個政黨一次鹹魚翻身的機會，吳敦義與國民黨必須提出足以說服人民的理由。