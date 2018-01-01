百里侯之爭》國民黨6都坐一望二 拚翻轉7綠地

2018-01-01

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨迎戰二○一八地方首長選舉，雖然迄今只完成苗栗縣、連江縣、南投縣、彰化縣等四個選區的提名，但除嘉義縣、屏東縣等兩個沙漠區無人理睬，最後可能找不分區立委代打，其他十六個選區人選多已浮出檯面，最高戰略目標將以「六都」力守新北市、收復台北市、奪回桃園市與台中市，其他十六縣市則以既有的五加一（花蓮縣）泛藍執政地盤為基期，全力一搏基隆市、新竹市、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、雲林縣、澎湖縣等七綠地迎藍天。

對於「六都」選情能否如願「坐一望二搶三奪四」，藍營輔選人士低調，話不說死，只強調會「步步為營」，目前僅有新北市依照滾動民調顯示「趨勢已定」，現任副市長侯友宜大幅領先黨內對手周錫瑋，而且是綠營最難對付的人選，但仍終究難免一場初選程序，預定農曆年後辦理；至於台北市、桃園市、台中市，由於選將仍處未定狀態，「還沒落子，不敢說大話。」

藍營最為看好有機會綠地迎藍天的縣市，包括過去基本盤藍大於綠的基隆市、新竹市、彰化縣、澎湖縣、台北市、桃園市，以及綠營內部矛盾或因施政欠佳選情告急的雲林縣與宜蘭縣、嘉義市，其中可能擔任綠營救援投手的宜蘭縣代理縣長陳金德，上任後爭議風波不斷，以及綠營一度傳出有意換將的嘉義市，確定現任市長涂醒哲出線後，都被國民黨視為志在必得。

而受民進黨政府推動年金改革影響的軍公教人口比例高達四成的澎湖縣，是另一個被國民黨看好可以收復失土的選區，但原本藍營視為最具勝算的議長劉陳昭玲因家庭因素不選，黨中央目前積極勸進其他人選。

據了解，國民黨中央提名協調小組對於台北市部分早有共識，不急著辦理初選，除了考量民進黨與現任台北市長柯文哲競合關係還未確定，部分輔選人士較屬意由立委蔣萬安出馬參選，但蔣至今仍未鬆口，只要民進黨與柯文哲確定分道揚鑣，黨內評估蔣萬安宣布參選的可能性就會大增，屆時蔣與另一位民調相距不遠的前立委丁守中，就會有明顯的比較，屆時再來辦理初選。

台北市人選不急著決定

在台中市方面，立委盧秀燕、江啟臣都希望由黨中央直接欽點，但由於盧、江兩人民調都在誤差範圍且各有擅長，黨中央遲遲無法定奪，因此將再觀察兩週。輔選人士希望兩人趨勢線最好有明顯拉開，做決定時雙方較能心服口服，如果差距還是沒有拉大，就有可能在農曆年前以民調高低決定。至於桃園市方面，立委吳志揚、陳學聖及前立委楊麗環等三人還要協調。