能否帶起選戰氣勢 蔡賴經濟牌是關鍵

2018-01-01

記者楊淳卉／特稿

兼任民進黨主席的蔡英文總統去年底與媒體餐敘時，宣示今年最重要的目標是改善青年低薪問題，還要以產業升級、鼓勵企業加薪等五方式解決。面對年底縣市長選戰，民進黨看似充滿隱憂，但若蔡總統與賴揆「拚經濟」能在短期內讓人民有感，自然能帶起各縣市選戰氣勢，甚至化解部分縣市選情告急的危機。

對於今年選戰，民進黨在台北市要解決是否繼續禮讓現任市長柯文哲的問題，至於比台北更為關鍵的新北市，則仍在苦尋有足夠實力的「領頭羊」，因此導致點名傳聞不斷，甚至還有人想為前台北縣長蘇貞昌抬轎，盼蘇貞昌為民進黨重披戰袍。

力拚連任縣市部分，綠營也有危機，包括彰化縣選情不穩，有「一任魔咒」危機；嘉義市、澎湖縣選情現也拉警報；綠營盼延續執政的宜蘭縣，則因內部矛盾未解，成為藍營搶攻主要目標之一，面臨被翻盤的危險。

民進黨中央執政一年多，為回應社會與企業需求，開啟了年改、勞基法修法等改革，期間還有同婚議題鬧得沸沸揚揚，不僅得罪軍公教，也讓年輕人的支持度迅速下滑。從雙北布局，到民進黨拚連任縣市、執政屆滿縣市等，民進黨看似存在許多隱憂。

另一方面，國民黨氣勢至今未提升，即使是新北市，國民黨可能人選現任副市長侯友宜被視為黨內強棒，但「朱吳矛盾」同時為藍營在新北選戰增添變數。

誠如蔡總統去年於總統府年終媒體茶敘所述，「改革經常要付出民調下滑的政治代價。」不過，選情表面的負面並非絕對，民進黨握有中央執政仍是優勢。

進入選舉年，蔡英文既然已預示今年要打「經濟牌」，綠營在年底選舉可否打出氣勢、捍衛住地方執政版圖優勢，就端看蔡、賴兩人在中央帶頭拚經濟，可以繳出多亮眼的成績單。