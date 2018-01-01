百里侯之爭》民進黨力守現有13席 搶攻苗東竹縣

2018-01-01

〔記者楊淳卉／台北報導〕二○一八年縣市長選舉是民進黨執政後的首次期中考，也是蔡英文總統力拚連任的前哨戰。黨政人士指出，民進黨在此次選戰的目標，包括目前綠營執政的十三縣市，無論是拚連任或任期屆滿，都要能持續執政，還要想辦法搶攻苗栗縣、台東縣與新竹縣。

嘉市、澎湖縣選情亮紅燈

去年十一月，民進黨已提名九名執政縣市長爭取連任。其中桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安，被黨內視為選情相對穩定者，要連任沒有大問題；嘉義市長涂醒哲及澎湖縣長陳光復則是選情亮紅燈，被列危險區，須極力防守，以防「綠地變藍天」。

在中部選區，民進黨目前規劃台中、南投縣延續二○一四年的區域聯合、「決戰中台灣」模式，以林佳龍為首，拉抬民進黨南投縣長被提名人洪國浩，未來可能以一起發表政見、站台等方式競選。

地方人士表示，南投縣非民進黨執政縣市，又是國民黨主席吳敦義的故鄉，對此次選戰有指標性意義，選情會很激烈，需要台中與中央的支援；而民進黨南投選對會組成後，歷次會議也都有林佳龍的組織操盤手、台中市府顧問方昇茂參與其中。

至於同屬中部地區的彰化縣，黨內人士坦言，此次國民黨在彰化縣派出立委王惠美，是比上次國民黨派出的前立委蕭景田還要強的對手，國民黨在彰化比上次選舉更團結；彰化縣長魏明谷恐選得不輕鬆，但彰化畢竟是民進黨秘書長洪耀福的故鄉，「有輸不得的壓力」，盼打破民進黨在彰化的「一任魔咒」。

林佳龍扛中部地區領頭羊重任

除了林佳龍擔負「中部地區領頭羊」重任，黨內人士指出，黨內也有人期待桃竹竹地區由鄭文燦、林智堅擔任「泛客家地區領頭羊」，拉抬民進黨在艱困選區新竹縣的氣勢。

黨政人士指出，澎湖縣長陳光復受到年金改革，嚴重衝擊民調，造成連任阻礙，陳對此已向中央提出爭取離島加給比照金馬等四訴求，盼藉中央行政資源投入，力挽狂瀾；然而涂醒哲並未受到中央執政衝擊，涂的問題「就是他自己」。

至於屆滿執政縣市須初選的四個縣市，黨政人士表示，台南市、高雄市、嘉義縣，都是較穩定地區，繼續執政問題不大，僅待初選決定人選。

相較之下，宜蘭縣較令人擔憂。黨內認為，國民黨可能派出的參選人羅東鎮長林姿妙，是較具威脅的對手，且民進黨立委陳歐珀、代理縣長陳金德兩陣營尚未整合，一直陷於紛爭中；但等初選後人選底定，林不見得是無法追上的目標。

至於艱困選區苗栗縣，前立委吳宜臻及無黨籍頭份市長徐定禎有意參選。洪耀福日前表示，黨中央曾找兩人討論，吳、徐都是「有意願，但不強求」，若黨要他們戰就戰，沒讓他們選，就認真輔選。