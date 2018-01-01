議員選戰佈局 時力搶進54個選區 分三波提名

2018-01-01

〔記者彭琬馨／台北報導〕為搶攻二○一八地方政治版圖，時代力量已積極展開佈局，除在各地設置地方黨部外，也早在去年十一月下旬即宣布第一波將在全台十八個縣市提名人選。選對會成員、時代力量立委徐永明受訪時表示，預計一月廿日募款餐會時提出第一波議員參選人，主要將以六都、新竹市為主，農曆年後則會有第二、三波。

時代力量秘書長陳惠敏受訪時說明，目前仍將二○一八選戰重心放在縣市議員選舉，縣市長的討論沒有那麼急。

今年地方選舉，被視為時代力量扎根基層的關鍵之役，自去年初起，時力便積極備戰二○一八，並規劃在全台五十四個縣市議員選區提名候選人。

與民進黨「有互動空間」

徐永明受訪時指出，這些規劃提名的選區，多屬議員席次多的區域，與民進黨間互動「有一定空間」，而與當地縣市長也會互相來往。徐永明強調，時力未提名的區域，只要民進黨有提出候選人，「我們當然不吝支持」；陳惠敏則說，因政策理念、國家定位相差太遠，時代力量與國民黨的合作是「完全不可能」，至於其他黨派，則不排斥任何機會。

據悉，時力在高雄、台中、桃園、台南等民進黨已有明確縣市長人選的地區，將全力支持民進黨提名的縣市長候選人，至於台北市與新北市，因人選還未明朗，時力是否會在此推出縣市長候選人「還要再思考」；知情人士透露，雖台北市長柯文哲的兩岸政策時惹爭議，但若民進黨未提出自己人選，時力也不排除提高與柯文哲的合作空間。