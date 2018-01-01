總統2018許願︰台灣人幸福共好

2018-01-01

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕二○一八年總統府元旦暨升旗音樂會今天登場，蔡英文總統今將出席典禮，但不發表元旦文告。總統府昨則推出「二○一七年總統府年終影片」，蔡總統在片尾留下「喜怒哀樂，一起走過；好的壞的，都是台灣；二○一七，紛擾與困難中我們仍然堅持往前；二○一八，願台灣所有人幸福共好」的字句，期許未來一年台灣人幸福共好。

總統府發言人黃重諺表示，蔡總統上任後，就沒有元旦文告的形式，而是以年終記者茶敘談話形式，發表對來年的想像。

另鑑於傳播科技發展以及民眾使用媒介習慣的改變，總統府所推出的年終影片，特別模擬呈現民眾使用社群軟體介面的情形，透過民眾日常視角，回顧去年所發生的大事紀實；其中，福衛五號升空、台股最長萬點紀錄、同志婚姻釋憲、世大運、勞基法修法等年度重要大事，都被收錄其中。

此次總統府元旦升旗為吸引更多民眾共襄盛舉，首次規劃在府前南、北廣場舉辦「共好市集」，民眾只要憑二○一七年度社福機關捐款收據，即能現場兌換早餐，或抽籤兌換物品，以善意交換善意。

現場並有七家長照機構、動保社福機構設攤，受理民眾捐款，現場捐款收據也可進行兌換，早餐及商品加計約一萬份，兌換完畢為止。

此外，國民黨在野後，每年元旦自辦升旗活動成為重頭戲，今在中央黨部前廣場自辦元旦升旗，主軸是「革新、團結、重返執政」，為二○一八年大選誓師的意味濃厚，國民黨主席吳敦義將參加自辦的升旗活動，不會參加總統府前的升旗典禮。

國民黨在野後，自辦的升旗活動都有其議題性，去年元旦，國民黨將議題定為「反核食食安」，今年元旦升旗活動的議題則為「空汙問題」，國民黨也將在活動時發放口罩給參與的民眾。