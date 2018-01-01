反斬首 憲兵「快反連」編成

2018-01-01

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化台北衛戍防衛戰力，國防部已核定將「憲兵勤務連警衛排」擴編，並賦予全新的任務，成為具有快速反應戰力的「憲兵快速反應連」。自今天起，台北衛戍區若遭到敵軍空降、機降、特攻、突擊狀況時，就由憲兵快反連接令進行迎擊。

中國多次模擬對台進行「斬首戰」演練，包括派出潛伏在台灣內部的特工人員進行重要軍政據點的破壞及襲擊，甚至對博愛特區內包括總統府、外交部、府前廣場、北一女等顯著地標建築物，進行集結、攻擊路線、戰術戰法等模擬演練。

政府高層官員昨指出，國安高層認為台北衛戍區的防衛及緊急應變能力有必要再強化，除了先前核定由陸戰隊派出一個營的兵力進駐北投復興崗外，並全面將台北四個憲兵營的防衛裝備進行換裝，經國防部長馮世寬、參謀總長李喜明及憲兵指揮官許昌研議後，決定由憲兵指揮部成立一支快速反應連，以強化衛戍重要區域防衛作戰能量。

繼陸戰隊駐復興崗之後

另一快速部隊加入衛戍

官員說，軍方核定將「憲兵勤務連警衛排」擴編為「憲兵快速反應連」，看中的就是憲兵重型機車單位的快速機動能力，在擴編為快反連之後，會納入「雲豹」八輪甲車、反空降機降及反特攻等各式裝備，增添新式資通電裝備，並且以最快的速度編實兵力。

憲兵二○二指揮部上週舉行憲兵快反連編成典禮，並在今年元旦起，正式接下台北衛戍區的快速反應作戰任務；首任快反連是由張姓女連長擔任。

憲兵指揮部指出，為使憲兵戰力能快速應變達成衛戍首都任務，朝向「機動化」目標發展，納編為快反連的全體官兵，須全心投入各項戰備整備工作，克盡職責完成單位所負任務，發揮憲兵重型機車的機動、快速作戰特性，有效控領城鎮要點及重要街道。

憲兵指揮部指出，憲兵重機單位與任務經多次改制與重組，其前身「勤務連警衛排」負有行政、保養、補給、運輸及重大慶典禮儀前導任務；此次編成快速反應連，首重快速反應能力，任務內容更增加反空降機降、反特攻、反突擊等作戰能量，確保衛戍守備任務萬全。