葬儀社無良 驚爆胎屍放水流

2017-12-31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕無良葬儀社收了錢說會誦經超渡，結果是把胎屍裝箱丟溪放水流！

一名懷胎十八週的婦女流產，台中大里仁愛醫院將胎屍交給委託合作的菩安禮儀公司處理，葬儀社說會找師父誦經及深葬，讓胎兒投胎轉世，未料竟然是拋溪處理，任令胎屍隨著溪流漂走；婦人質疑「這款不肖業者已經讓多少寶寶無法投胎轉世？」警方認定醫院、葬儀社均違法，移送檢察官偵辦。

胎兒18週流產 委託誦經深葬

婦人在臉書揭露，她在大里仁愛醫院安胎五天失敗，本月廿七日自然流產，醫院找菩安禮儀公司處理，菩安收費三千五百元，允諾會處理圓滿。婦人說，廿九日接到葬儀社電話 ，表示「處理時過程失誤」，要帶水果向她解釋，隨後一名王姓男子跪地向她先生道歉，承認將裝胎屍的箱子丟棄國光橋下，箱子隨著水流到「興大康橋」被人發現。

婦人：不知多少寶寶無法投胎

婦人痛心說：「要怎麼原諒這種不肖業者？」質疑業者已經不知讓多少寶寶無法投胎轉世，「這是會讓多少失去孩子爸媽痛心的事情！」婦人認為，她的寶寶就是不甘願要討公道，才會沒沉入水底被人發現。婦人在臉書po出禮儀公司劉姓男子名片質問，醫院說跟菩安配合很久，葬儀社一點專業及責任都沒有嗎？醫院沒有責任嗎？

國光派出所表示，廿七日下午接獲女性運動民眾報案，指在「興大康橋」看到一個印有蓮花的箱子覺得奇怪，打開內有白色布包裹，裡面竟是未成形胎兒；警方查出是大里仁愛醫院委託葬儀社處理，葬儀社表示再委託王姓人力仲介處理，王男因為趕上班，便宜行事把裝胎屍箱子棄置。

警方會同環保局，將醫院和業者依違反廢棄物清理法等罪送辦。大里仁愛醫院表示，配合警方調查，將檢討與禮儀公司合作關係，全案進入司法調查不便多說；菩安公司昨天未接電話。