週日生病 找不到診所

2017-12-31

西醫診所 開診率不到兩成

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部積極推動分級醫療，但民眾假日生病跑大醫院急診的現象，恐怕仍不易改變！最新統計發現，西醫基層診所週六開診率維持八成以上，但週日由去年最高超過三成降至低於兩成，醫界估計明年可能再下探至一成五，健保署擬加強輔導，並考慮調整支付標準，提高假日開診誘因。

醫改會曾調查發現，醫學中心急診等候看診人數，假日比平日多出八十五％，且近六成民眾不知道住家附近哪裡有診所開診，近三成無法自行判斷病情輕重，進而選擇到大醫院掛急診。

根據健保署資料，目前健保特約西醫基層診所近萬家，週六開診率雖然從去年的八十四．九六％略降至今年的八十三．二九％，但比率仍高，反觀週日從二十二．二二％降至二十．二四％，且去年單月最高三十二．一二％，今年最高僅為二十三．五一％，十一月更降到十九．二七％。

一例一休 假日開診人事費多兩倍

對此，診所協會全聯會理事長曾梓展直言「正常」，因為一例一休上路後，假日開診人事費用增加兩倍，多數診所一週看診六天已增加負擔，若週日也要看診，恐怕很吃力，加上原本欲爭取更多健保總額挹注並未成功，估計明年西醫基層診所週日開診率可能再低至十五％。

健保署醫務管理組長李純馥說明，確實一例一休影響診所假日開診的情況，若病人不多、卻要增加護理師或藥師的人事成本，自然不合成本，但考量民眾就醫權益，已達成共識，診所開診率週六必須維持八十三％、週日二十％，對於開診率低於標準的區域，會請醫師公會協助輔導。

健保署擬調整支付標準 提高誘因

李純馥指出，正研議運用部分總額調整相關支付標準，提高假日開診誘因，已請醫師公會評估中；但診所協會全聯會理事長曾梓展認為，應從其他預算撥付，不能從總額裡面挪用，否則會排擠到其他給付，等於是砍東補西。

醫改會副執行長朱顯光強調，健保署應合理調高診所假日開診的支付標準，但一例一休並未強制要求週六、日休假，診所也可將部分人力的假日調至其他日期，再於週六、日上班，就不用擔心成本問題，或者各區診所可於假日輪流開診，同時將處方箋釋出，讓民眾能夠到藥局領藥，均可降低開診負擔、兼顧民眾權益。