附裝潢+包租+無息貸款…北市套房翻身 今年銷售率近8成

2017-12-31

〔記者徐義平／台北報導〕高房價時代，精華地段的低總價套房成為買氣主力。根據《住展》雜誌統計，北市今年套房推案約一六八戶，目前已去化一三一戶，銷售率近八成，為各房型中銷售率最佳，二至四房等房型銷售率頂多三成左右。

《住展》雜誌企研室經理何世昌指出，由於租金上漲帶動租金收益率上揚，民眾以租代買使得租賃需求升溫，加上北市套房房貸成數可達七至八成，部分建商甚至提供十％至十五％的公司貸款額度，使得套房貸款成數不足疑慮降低，且各建案普遍祭出包租、附裝潢、無息公司貸款等措施，使得套房建案翻身。

1200萬以下、10到15坪最好賣

根據《住展》調查，今年北市預售、新成屋等推案，其中泛一房（含套房、一房及一加一房等）達四○一戶，占整體推案約十二％，兩房則占約三十二％、三房占約二十五％、四房占約二十％、其他特殊房型占十一％。若分析各房型銷售情況，除套房銷售率達七十八％外，兩房銷售率約三成、三房約二十六％、四房約二成，銷售率隨著房間數增多而反向減少。何世昌認為，主要是總價概念，房間數增加代表總價拉高，買氣也跟著遞減，低總價的套房買氣則相對亮眼。

何世昌分析，以總價來看，最好賣的套房總價為一二○○萬元以下，坪數則是十至十五坪（不含車位）。若地段極佳、租金投報率高於二％、推案位置在精華區，總價二千萬以下的套房還是賣得動，但以提供優惠方案的建案銷售率較亮眼。