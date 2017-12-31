營建署住宅抽樣調查》雙北老公寓多 桃園以南愛住透天厝

2017-12-31

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部營建署最新「住宅狀況抽樣調查」，全國住宅類型以透天厝占比四十九．二％最高，其次依序是公寓十九．二％、住宅大樓十九．一八％、華廈十一．六五％、農舍○．七八％。若按區域分析，透天厝主要集中桃園以南，住宅大樓占比則以新北市逾三成最高。

國人最愛 全國透天厝近5成

根據調查，二○一五年住宅類型，六都中，北市以公寓占比四十七．○八％最高，其次則為住宅大樓二十三．六九％、華廈二十一．九三％；新北市同樣以公寓占比四十一．○二％最高，住宅大樓三十一．四％居次；桃園市則以透天厝占比四十六．八％最高，住宅大樓二十三．五九％居次；台中市也以透天厝占比五十五．七六％最高，住宅大樓二十二．九二％次之。

台南市透天厝占比則高達七十六．七八％，其次為住宅大樓九．一九％、華廈八．三八％；高雄市透天厝占比五十六．五二％最高，其次是住宅大樓二十四．八五％。至於其餘縣市，除基隆市公寓占比四十．八一％最高外，其餘均以透天厝占比最高。

若以住宅完工時間來分析，以一九九一至二○○○年完工占比的二十八．五一％最高，其次依序是第二多的一九八一至一九九○年占二十一．九二％、一九七一至一九八○年占二十．六％、二○○一至二○一○年占十三．四二％、一九七○年以前占十．二四％、二○一一至二○一五年的新屋僅占五．三二％。其中，台北市以一九八○年以前完工占七十二．七八％最多。