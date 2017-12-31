美18州調高最低工資 450萬人受惠

2017-12-31

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕元旦起，美國多地將提高最低工資，據勞權團體「全國就業法計畫」統計，全美將有十八州、廿個城市和郡縣調漲，調漲後的最低工資以華盛頓州西塔科（SeaTac）旅館和運輸員工的時薪十五．六四美元（約台幣四六九．二元）最高。

華盛頓州西塔科運輸工 時薪469元最高

非營利組織經濟政策研究所指出，全美十八州最低工資調漲幅度介於○．三五至一美元（四至十一％），將有四五○萬勞工受惠，大部分是因近年各州立法或選民投票通過調漲，佛羅里達等八州則隨著物價上漲而自動調整最低工資。

聯邦政府最低工資 時薪7.25美元

美國聯邦政府目前最低工資為時薪七．二五美元，二○○九年以來就未曾調漲。近年來，不少美國勞權團體爭取時薪十五美元的最低工資標準，認為這才是能讓勞工足獲溫飽的「生活工資」目標。

元旦起，西雅圖市員工五○一人以上、且未提供醫療保險福利的企業，最低時薪將提高到十五．四五美元，該市二○一五年就領先實施最低時薪十五美元；加州森尼韋爾（Sunnyvale）、山景市（Mountain View）最低時薪將升至十五美元。

十八州中，華盛頓州時薪將漲至十一．五美元最高，亞利桑那州和佛蒙特州十．五美元，科羅拉多州十．二美元，夏威夷州與羅德島州均為十．一美元，緬因州十美元。調漲後最低工資吊車尾的是密蘇里州的七．八五美元，接近聯邦政府的標準。

紐約州則因城市不同有所差異，紐約市內員工十一人以上的企業最低時薪漲為十三美元、十人以下的小公司十二美元，該州其他地區時薪則為十．四美元。