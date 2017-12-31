請幕僚吃摩斯漢堡 總統行動力挺加薪企業

2017-12-31

〔記者李欣芳／台北報導〕總統蔡英文前天表示，明年給行政團隊最重要的一個任務，就是全力以赴改善年輕人低薪問題，並提出五個方法終結低薪的方法。行政院發言人徐國勇昨表示，蔡總統終結低薪的方法講得很具體，主要的是透過產業升級帶動薪水的上漲，「我們可以期待很快脫離年輕人低薪的階段」。

蔡總統昨前往摩斯漢堡捧場，請幕僚吃早餐。她在臉書表示，前天年終記者會結束，昨天想說找幕僚請他們吃個早餐，「問他們要吃什麼，他們七嘴八舌。後來我說去吃摩斯好了，因為摩斯元旦開始要幫員工加薪，可以去支持一下」。

政院：期待年輕人很快脫離低薪

徐國勇表示，蔡總統提到終結年輕人低薪涉及的公共化托育及幼教問題，是要讓年輕人敢生小孩，政府有育人計畫，幼兒教育會往下延伸，政院也會提出托育公共化的做法，讓年輕人在這部分沒有後顧之憂。

他指出，在社會住宅方面，「租賃專法」已通過，這個法案對於年輕人在都市居住的問題要幫他解決，也可解決年輕人低薪問題；此外，行政院長賴清德一上任就宣布軍公教加薪三％，許多企業也響應，將可帶動企業的成長。

徐國勇表示，台股今年首度在萬點封關，以後股市萬點將會是常態，台灣經濟連續十幾個月成長，這都是經濟往前推進的很好指標，可以帶動經濟慢慢脫離低薪的階段。