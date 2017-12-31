新聞分析》勞基法增彈性 兼顧多數少數權益

2017-12-31

記者鄭琪芳／特稿

「一例一休」上路以來，各界紛紛反映「缺乏彈性」、「窒礙難行」等，過去各項民調也顯示，贊成修法占多數，包括勞動部上月中公布的調查。不過，勞動部上週五再度公布民調，反對修法變成多數，引發議論；儘管民進黨隔日馬上公布民調打臉勞動部，強調近六成贊成修法；但勞基法修法爭議發展至此，似乎陷入民調之爭，讓政策論辯失焦。

回歸問題的本質，「一例一休」原本就是政治角力下的產物，在朝野政治攻防過程中，「休息日加班費」不斷被加碼，再搭配「七休一」、「加班工時上限」等，讓台灣的週休制度幾乎成了全球最僵化的制度，企業不知如何排班，勞工不知如何休假，部分勞工更因加班機會減少而收入縮水，還要面臨物價上漲的壓力。

因此，「一例一休」上路後，從勞工、雇主、外商到地方政府等紛紛表達不滿，可以說是幾乎「沒有贏家」，各界要求鬆綁「一例一休」的聲浪愈來愈大。過去民間智庫、人力銀行等公布的調查均顯示，多數受訪者贊成勞基法再修法，勞動部首次調查也指出，七成資方、近五成勞方支持勞基法再修法。

不過，勞動部前天卻公布「獨樹一幟」的民調，指多數受訪者認為不需要修法，不僅與過去各項調查大不相同，且與賴內閣的政策定調有所扞格。勞動部這份與眾不同的民調有多少參考價值，原本就有可議之處，且即使這份民調可信，也不能否定勞基法再修法的必要性。

根據勞動部二次民調，包括「七休一」、「加班時數總量管制」、「休息日加班費核實計算」等，分別有五十八．四％、四十八．八％及五十九．四％認為不需要調整，但也有三十五．八％、三十六．五％及三十一．二％認為需要調整。

這次勞基法再修法，本來就是要增加彈性，讓想要加班的人可以加班，想要多休息的人可以休假，不必為了五、六成的相對多數，犧牲三、四成的相對少數；何況，這些相對少數可能是比較弱勢的勞工，既然勞基法再修法可兼顧兩者權益，為何要反對修法犧牲這些勞工的權益？