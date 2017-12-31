最新民意6成挺 政院：勞基修法疑慮消除

2017-12-31

政院消毒奏效 回到3個月前6成支持修法

〔記者李欣芳／台北報導〕勞動部針對勞基法修法在十一月做民調顯示，五成八勞工認為不需要鬆綁七休一，民進黨昨則公布十二月份民調有近六成民眾贊成「一例一休」修法，行政院發言人徐國勇昨表示，由於勞動部民調是一個月前做的，當時民眾對修法有些不了解，後來歷經行政院說明輪班間隔等規定，只有在輪班銜接點才會適用，現在民眾已經真正了解，民進黨昨公布民調有近六成支持政府修法，這才是最新民意趨勢。

行政院推動「一例一休」修法的立場堅定，盼明年一月立院加開臨時會三讀通過政院版勞基法的修法。

對於蔡總統前天在年終記者會表示，希望勞基法後續在立院的協商，「能談出一個大家可以共同接受的方法」，引發外界聯想行政院版本有讓步的空間，不過，徐國勇說，總統是希望修法內容的說明和程序要講得更清楚，沒有提到內容更改。

勞動部民調 民眾是疑慮非反對

徐國勇表示，其實在三個月前民調也顯示，有六成民眾支持「一例一休」修法，後來可能因為一些錯誤的聲音與誤解，使得民眾對勞基法修法產生不必要的疑慮，從勞動部民調公布顯示，民眾是有疑慮，但不是真的反對。

徐國勇說，行政院後來召開記者會說明有關輪班間隔等規定，強調輪班間隔訂為十一小時，例外情況才是八小時，「我們不可能把例外變原則」，歷經行政院的解釋，現在疑慮消除了，自然就會回到三個月前水準，他也認為行政院的說明是有效的，而對照三個月前後，中間的差異是因為當時立法院修法過程中有波折，所以讓民眾產生輪班制等問題的誤解。

至於為何要由民進黨中央做民調？徐國勇說，因為勞動部有預算限制的問題，民進黨昨發布的民調，可信度不容否認。