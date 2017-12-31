國會觀察》賴揆政治性強 法案定調迅速

2017-12-31

記者邱燕玲／特稿

今年九月接任行政院長後，賴清德在立法院接受了一個完整會期的考驗，推動通過了部分想要過的法案，也體驗到有些法案難以如願順利推展，例如勞基法等；不過，政治性強、節奏明快、瞭解立院運作的賴揆，在黨籍立委的力挺下，透過行政立法平台建立起決策模式。

賴揆對法案有自己的定見，但也清楚尊重專業的重要性，與民進黨團總召柯建銘共識強、默契好，對立院、黨團生態也是熟門熟路，一上任就能馬上進入狀況。

「產業創新條例」、「外國專業人才延攬及僱用法」在林全院長時代，因部分民進黨立委有意見，難以立即定調。賴揆上任後，將拚經濟列為首要任務，同樣將這兩案視為重要的優先法案，但面對黨內爭議，他直接找對此案有意見的綠委林淑芬溝通，讓法案能迅速處理。

產創條例中原本有「政府可強制拍賣工業閒置地」條文，執政黨先前因擔心被質疑是政府強佔土地，此條文被拿掉；但賴清德擔任台南市長時，有民眾向他陳情，指南科土地被囤積、無法釋出，因此賴接任閣揆後，力主在產創條例中恢復政府可強制拍賣工業閒置地的條文，原本柯建銘擔心有違憲疑慮，經賴揆多次與老柯及黨籍立委討論，最後共同定調，並設定一定的機制，讓政府可強制拍賣，賴揆的主張因此納入條文中。

勞基法也是如此。賴清德接任閣揆前就力主修法，九月上任後立即找來勞動部長林美珠報告，當時就列出七、八點可能面臨的問題，接著再與民進黨立委密集溝通，並召開兩次政策小組會議，讓綠委與部會首長直接面對面討論；賴也親自致電國民黨立委蔣萬安、時代力量立委黃國昌等人，處理修法過程中的障礙。

不過，民進黨內部反對意見在最後階段冒出，讓賴揆始料未及。幕僚透露，賴非「政治白紙」，瞭解要修勞基法的困難程度，事前也準備了細緻的政治運作，積極與立委協調；但賴沒想到的是，最讓他感到挫折的，卻是來自於自己黨內。

賴清德#

勞基法#柯建銘