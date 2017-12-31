國會觀察》國民黨團衝問政 黨智庫配合不上

2017-12-31

〔記者林良昇／台北報導〕立法院第九屆第四會期休會，在國會淪為少數黨的國民黨，面臨黨團青壯派與黨中央隔閡，國民黨智庫的功能也被黨團成員認為難以發揮，提出的政策走向「還有執政黨的心態」，無法以在野黨的角度協助黨團。黨團成員直言，下會期智庫的功能應該更彰顯，與黨團的磨合才正要開始。

多項政策版本「還有執政黨心態」

國民黨團在第四會期進行改組，黨團總召林德福兼任政策會執行長，列席中常會，負責與黨中央溝通；黨團運作則走書記長制，由書記長林為洲領導；黨團首席副書記長李彥秀則兼任黨智庫國政基金會副執行長，負責黨團與智庫對接。

林為洲任書記長後，在黨團成立由立委組成的「修憲、一例一休、稅改、能源政策」四大小組，每名國民黨立委各加入兩個委員會。據瞭解，四大小組成立的緣由在於黨團成員認為，國民黨智庫功能難發揮，難以給黨團實質幫助。

據指出，國政基金會雖為了配合黨團進行改組，將原本的六個小組改為八個小組，與立院八個委員會對接，但立院本會期歷經勞基法、公投法、稅改、促轉條例等戰場，智庫所提的修法建議，不是未及時到位，就是和黨團意見不同，未被黨團採納。

知情人士說，黨中央意見偏向與智庫一致，而智庫領導者大多由前政務官擔任，長年以來都是執政黨的心態，也未跟民間團體結合，例如一例一休、公投法修法，智庫版本都較為溫和，未以在野黨角色思考。

此外，智庫成員以投書、上節目辯論政策為考績依據，協助黨團反在其次，智庫研究員年齡層較高的問題，也與黨團青壯派有隔閡。黨團成員表示，對比資深立委和青壯派的意見不同，是來自議程杯葛力度、手段的歧異，智庫與黨團的差異反而更大。

一名青壯派立委的幕僚認為，智庫最終還是要回歸智庫的工作，黨團內部的小組制度不應是常態，下會期智庫的功能應該要更彰顯；智庫雖然可能和黨團意見不同，但遲早要進行磨合，因應國民黨可能還要有數年的在野時期。

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