國會觀察》民進黨團拚法案 麻煩的臨會再戰

2017-12-31

〔記者曾韋禎／台北報導〕民進黨全面執政後，因應立法院國民黨團的議事杯葛，連兩年都召開臨時會處理較棘手的重大議案。民進黨團指出，有這麼多需要處理的議案，能不衝突就不衝突，一點都急不得。同時在策略性選擇下，將政治敏感性稍高的法案、總預算案，與監委人事案等，都放到臨時會處理。

因應藍營杯葛 「只能一關一關過」

立法院第九屆第四會期開議前夕，因公教年改、前瞻基建特別預算的鏖戰，朝野氣氛再陷新低點。

為求明年度總預算案能順利過關，民進黨團總召柯建銘一開始就採較低姿態，因應國民黨團杯葛；包括國民黨團稱開議日未經協商、質疑中選會委員被提名人資料不齊全、在野黨杯葛審查勞基法修正草案等，只要尚能掌握最終期程，柯建銘均做足面子給在野黨，並未多加反制。另方面，民進黨團也協調黨籍立委減半總質詢時間、優先排審總預算案，爭取最充裕的時間，處理優先法案。

柯建銘表示，有這麼多需要處理的議案，也只能一關一關過，一點都急不得。

在策略性選擇，同時避免週週開戰的區隔戰術下，立法院本會期陸續通過包括政黨法、促轉條例、公投法等重大法案；開議前設定的優先法案，已通過二十八項，幾乎行政院已送進立法院之議案，均有進展。

民進黨團也利用臨時會能減少在野黨干擾，得以完全設定議題之優勢，將政治敏感性稍高的「農田水利會組織通則修正草案」，以及操之在國民黨籍召委的「所得稅法部分條文修正草案」逕付二讀，加上繁瑣的總預算案、棘手的「勞基法部分條文修正草案」，以及沒急迫性但需要花時間消化的監委人事案，統統放到臨時會處理。

柯建銘強調，民進黨是執政黨，處理問題當然要有層次、有節奏，已在會期間處理完所有能夠處理的議案，麻煩的都留到臨時會。下會期還有「空氣污染防制法修正草案」、「礦業法修正草案」、「公司法修正草案」、軍人年金改革、同婚修法等議題，就差不多了。

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