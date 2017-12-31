重複報誤餐費 國安局被抓包

2017-12-31

〔記者羅添斌／台北報導〕國安局經費執行出現內控漏洞，根據審計部最新向立法院提出的報告指出，審計部抽查國安局經費執行情形，發現其中有部分外勤站組重複結報誤餐費、特勤中心軍職人員同時領取服裝代金與勤務服裝等多項缺失。國安局在遭到審計部通知後，已將相關缺失檢討處理。

審計部抽查發現 國安局繳回溢領經費

立法院審議一○六年度中央政府總預算案時做出決議，要求審計部應針對編有機密預算的政府單位，對其機密預算的執行加強審核，並依法將審查報告提送立法院。

審計部在最新送交立法院的報告中指出，審計部查核國安局過去幾個年度的財務收支情形，抽查後發現，有多項財務收支上的問題。

審計部發現，國安局外勤站組人員於同一餐支領誤餐費一五○元，同時又依「國家安全局軍職人員副食實物補助費支用作業規範」之規定，憑據辦理副食費核銷結領，涉有重複結報，審計部已要求國安局注意檢討處理。

此外，審計部表示，國安局在一○四年及一○五年度，分別發放軍職人員服裝代金四四五萬元及四五九萬元，但國安局特勤中心在這兩年中，其軍職人員又同時領取勤務服裝。審計部認為該部分核屬重複，已要求國安局必須檢討並妥為處理。

針對重複報支誤餐費及副食實物補助費部分，國安局在函復審計部說明時指出，已全數辦理追回繳庫，審計部則認為國安局既已將溢領經費繳回，「經核尚無不合」；在特勤軍職人員同時領取服裝代金及勤務服裝部分，國安局特勤中心軍職人員自一○六年度起停支服裝代金，審計部對此認為，國安局已檢討改善，「經核尚無不合」，審計部將持續注意其後續辦理情形。

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審計部#特勤中心