國安局頻出狀況 人事整頓求止血

2017-12-31

「國安日報」烏龍 第三處處長換人幹

〔記者羅添斌／台北報導〕國安局內控機制頻出問題，連呈送給正副總統參閱的「國安日報」都搞烏龍，國安局第三處處長王少白已打報告退伍。為了讓「國安日報」事件快速止血，國安局長彭勝竹上週核定由國安局秘書室主任王春益接任主管國內安全業務的第三處處長，並已擇定資深官員接任秘書室主任一職。

多個重要職位 也將出現異動

「國安日報」烏龍事件讓國安局顏面盡失，國安局幾個重要人事安排更讓國安局內部暗潮洶湧。據指出，國安局政務副局長郭崇信去年獲蔡總統留任，至今已逾一年，郭崇信日前已表達卸任意願，要空出職位留給高層做人事安排，內部傳出有不同系統人馬都想爭取政務副局長一職。

此外，國安局特勤中心專任副指揮官何保林明年三月將屆中將服役年限，何保林十月份就已向彭勝竹呈交退伍報告，希望提早交棒，但接任人選至今未明朗。

國安情資質量 未讓層峰放心

高層人士表示，國安局近年來的行事作為令高層難以理解，局內多個重要職位曾懸缺達一年之久才陸續補實，讓國安局在國家安全及情報統合指揮上難以推動；而國安局在國安情資上的質與量，也未能令層峰放心，朝野立委在立法院專案會議及審查預算時，都曾要求國安局要積極處理，但結果並不能讓立委滿意。

高層人士說，國安局的內控機制頻頻出問題，除了被審計部抽查發現國安局在情報經費的執行上有多項缺失，竟然連必須嚴謹處理、供正副總統等少數高層首長參閱的「國安日報」，國安局都能自己搞出烏龍來，甚至遭到層峰親自揪出錯誤，這顯示國安局內控機制的疏漏，並非一日之寒而已。

「國安日報」的正式名稱為「安全情勢要況」，由國安局彙整各情治單位情資，依性質編為國際安全要聞、中國安全要聞、台灣安全要聞等三大類重要情資後，呈送總統及極少數政府首長，做為施政決策的參考。

據指出，遭到抓包的國安日報內容，是三處相關人員誤將某政治人物批評蔡總統的敘述，誤植為某位曾陪同蔡總統到南太友邦訪問的立委所講，正因這段敘述太過突兀，在國安日報呈送總統府的當天，就遭總統揪出指正，要求國安局檢討處理。

國安局#

「國安日報」#國安局長彭勝竹