180億 日本伊藤忠商社要入股101

2017-12-30

〔記者黃佩君、鄭琪芳、王憶紅／台北報導〕頂新集團擬出脫台北一○一持股，日前傳出日本伊藤忠商社將與頂新以換股方式入股台北一○一，但未獲當事人證實。不過，伊藤忠昨直接向經濟部投審會遞件申請，以六億美元（約新台幣一八○億元）收購頂新持有的台北一○一股權三十七．二％。

對此，財政部政務次長蘇建榮表示，樂觀其成，台北一○一代表台灣的地標，希望引進國際經營理念讓其經營得更好，而且這是民股間的換股，除非有中資疑慮，公股也無法介入太多；若投審會通過該交易，伊藤忠順利入股台北一○一，公股將與對方討論如何合作、共治。

頂新發言人陳文敏則說，頂新選擇對台北一○一經營最合適的投資人，相信伊藤忠會為台北一○一帶來更多更好的建議與經驗。至於價格是否滿意？陳以「樂觀其成」回應。

據悉，台北一○一於十二月二十七日召開董事會時，並未提出此事，且未收到伊藤忠實地查核的要求。市場解讀，伊藤忠可能不做實地查核，直接向頂新了解財務狀況即可。

頂新持有台北一○一股權三十七．二％，是泛公股以外最大股東。不過，受二○一四年食安風暴衝擊，頂新決定出售台北一○一股權，傳出與馬來西亞ＩＯＩ集團、黑石集團等有接觸，但因ＩＯＩ傳出中資疑慮而破局，黑石也因實地查核等喬不攏而未完成交易。

今年十一月，傳出頂新將以換股方式將台北一○一股權全數賣給合作夥伴伊藤忠商社；投審會昨證實，伊藤忠已遞件申請，擬以六億美元收購頂新所有台北一○一股權，資金來源為伊藤忠自有、向日本銀行聯貸。

投審會官員表示，目前正在進行初審，若文件齊全，就會送各部會進行審查，原則上審查時間兩個月；但若收回意見有疑慮，可能需要進一步補件，將會延長時間。換言之，若財政部等部會不再表態反對，扣掉春節假期，伊藤忠最快可在明年三月入股台北一○一。

當初ＩＯＩ收購頂新台北一○一股權開價二五一億元，外界估計，頂新可淨賺一七○億元以上；相較之下，這次伊藤忠提出的一八○億元收購價縮水不少。不過，這次交易包含換股方式，雖然金額較少但更穩健，凸顯頂新希望確保交易成功的心態。據傳，伊藤忠為使交易順利，已拜訪民進黨大老以及台北市長柯文哲，希望能順利成為第一個入主台北一○一的外資股東。