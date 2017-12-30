總統：國造無人機 開始量產

2017-12-30

〔記者蘇永耀／桃園報導〕面對中國軍事威脅，總統蔡英文昨日特別選在中科院舉行年終記者會，強調國防自主、捍衛台灣民主的雙重決心。總統並承諾，國防自主不會是空話，未來每一年的國防預算會在合理範圍內穩定成長。

自製新式高教機 2020年首飛

蔡總統並宣告，由我國自主研製的「騰雲無人機」即將開始量產，另外，中科院和國內廠商自研自製新式高教機，在二○二○年一定如期首飛。

蔡總統、副總統陳建仁昨日前往桃園龍潭參訪中科院研發展示館，由中科院長杲中興導覽，總統並在中科院與媒體年終茶敘。

中國擴武 台灣沒犯錯本錢

總統說，台灣身處在一個多變的地緣政治環境當中，中國大陸在區域內軍事擴張的企圖，越來越明顯，這可以從解放軍頻繁的機艦活動中，看出端倪。朝鮮半島的緊張情勢、東亞海域跟南海領土的爭議，也都讓這個區域的態勢，變得更加複雜。台灣沒有犯錯的本錢。

總統認為，台灣要捍衛主權，要維持區域的和平、穩定跟繁榮，不能靠別人，自身國防能力的提升，才是國家安全最終的保障。

總統並指著她左右兩旁的兩架模型機說，一架是由我國自主研製的「騰雲機」，是具有偵蒐能力的多功能無人機，即將開始量產。另一架則是新式高教機，透過中科院和台灣本土廠商的自研自製，二○二○年新式高教機一定會如期首飛，這將是我們「國機國造」的關鍵一步。

年終記者會 強調國防自主

總統指出，這一年多來，國軍的士氣已經逐漸回升，社會大眾對國軍的支持，也持續提高。她也要鄭重宣示，接下來，每一年的國防預算，都會在合理的範圍內穩定成長，「國防自主」不會是口號，它是我們每天全力實踐的工作。

談到對美軍購，總統答覆媒體詢問時說，已檢討整體國家防衛戰略，盤點防衛能量，等下個階段軍購項目備齊後，也會與美方進行討論。

在國際經貿戰略上，總統表示，台灣自己的戰略「新南向政策」，就是我們重點突圍的「亞洲區域戰略」，這個政策已獲得東南亞和南亞國家的迴響。台灣往南走，就會找到新的機會。未來一年，「新南向政策」將邁入全面推動及全面整合的階段。

被問到中國是否對台軍事動武，總統表示，中國大陸領導當局應該是個理性決策者，此時或任何對台動武的可能性，應該都不在他的決策思考裡面。