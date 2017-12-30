大學甄試明年大撞期 剝奪考生權益

2017-12-30

有456校系 影響2～3萬人

〔記者林曉雲／台北報導〕為銜接大學入學考招新制，原本在五個星期內進行的申請入學二階段甄試，明年將壓縮在三個星期內完成。國教行動聯盟召集人、台大教授王立昇昨抨擊，全國兩千多個校系，明年預估有四五六個校系，在四月十四日同一天進行甄試，約二、三萬名考生將被剝奪教育選擇權，呼籲各大學及教育部儘快協調解決！

王立昇表示，進入二階甄試人數通常是錄取人數的三倍，各系間略有不同，例如台大電機工程學系甄試人數是二三三人、清大電機工程學系乙組的甄試人數是一五九人、清大物理學系物理組為六十人，這幾個系都在四月十四日甄試，以一個校系平均八十人估算，約有二、三萬名考生會受影響。

同天甄試 逼考生提前選校

王立昇指出，四月十四日撞期的校系包括台大電機系、資工系、機械系、化工系、數學系、物理系、化學系等，清大電機系、資工系、物理系等，交大電機資訊學士班、機械工程學系等，台灣師範大學數學系、地理系、化學系等四五六個校系。

一個考生甄試雖可申請六個志願校系，但據他所知，以一名建中考生為例，該考生想申請台大電機、清大電機和交大電機，三系卻在同一天甄試，根本是要逼這名考生在未甄試前就必須作出選校的抉擇。

教育部十月廿二日曾經行文各大學注意此事，招聯會也於十二月十一日常務委員會議上，協調將四月十四日可能撞期的校系由六四七個降到四五六個。

國教行動聯盟 籲速協調

王立昇說，台大有廿五系撞期，其中廿個系是二、三類組的科系，校方想協調，招聯會及教育部卻以簡章已公佈為由，要求台大校方不得更改甄試日期；教育部高教司長李彥儀表示，簡章公告再更改茲事體大，萬一有學生沒有看到更改後的簡章而導致權益受損，問題將無法解決。

大學招生委員會聯合會召集人、清大校長賀陳弘表示，甄試日程撞期有兩種，一種是多天期（例如四月十三、十四日），另一種是當天期（例如只限四月十四日）、當天撞期約有二百五十個學系，正盡力協調，另外二○六個學系因甄試時間為兩天或超過兩天，時間安排可彈性處理，預計三月對外說明。