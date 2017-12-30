金融監理沙盒三讀 明年Q2開放申請

2017-12-30

〔記者曾韋禎、王孟倫／台北報導〕立法院昨三讀通過「金融科技發展與創新實驗條例」，業者將可排除現行法規之約束，申請最長三年的實驗期，但不得規避「洗錢防制法」與「資恐防制法」。金管會表示，相關子法將盡速完成，預計明年第二季初，業者就可以提出申請。

金融監理沙盒（Regulatory Sandbox）為一創新機制，讓業者可在特定範圍內排除現行法律，從事須經特許的金融業務實驗。目前僅有英國、新加坡、澳洲、香港等少數英美法系國家實施，台灣將是全球率先實施的大陸法系國家。

實驗期可達3年 全球最長

根據上述條例，個人或公司均可提出實驗計畫，並應說明資金來源、創新性、實驗範圍，以及對參與者的保護與風險說明，向金管會提出申請，再由金管會召集審查會議；實驗期間以一年為限，並得申請延長一次、期間六個月；若涉及修法，延長次數不以一次為限，最長可延長至三年，遠比英國三至六個月、澳洲十二個月還要長。

業者實驗期滿後，應將結果函報金管會，再由金管會召集評估會議；若該實驗確有創新性，能提升效率、降低成本或保障消費者權益，金管會應檢討修法或協助其創業。

此外，業者在實驗期間，除須遵守「洗錢防制法」與「資恐防制法」外，可依其需求排除現行法規之約束，從事接受存款、受託基金、匯兌、電子支付、電子票證、信託、短期票券、證券、期貨、投信、投顧、募資、保險等須經特許的金融業務；但應依「金融消費者保護法」保障參與者權益。

不過，朝野在審查或評估會議的組成方式有歧見。國民黨團主張，外部委員應過半，才能真正鼓勵創新；民進黨團強調，為落實責任政治，官方代表須過半、外部委員逾三分之一，英國甚至沒有外部委員。最後表決通過民進黨團版本。

金管會表示，參考英國或新加坡的實體聚落，規劃建置「金融科技創新園區」，初期選定台北市南海路仰德大樓十三樓，做為新創公司初期的營運資源。