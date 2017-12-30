工商界：修法增彈性 兼顧正反方權益

2017-12-30

〔記者羅倩宜／台北報導〕勞動部勞基法修法民調出爐，贊成原案受訪者雖屬多數，但認為應修法的也不少；工商界認為，這反映勞基法不能「一件衣服給所有人穿」，更確立勞基法修法的必要性，才能保留更多彈性，讓贊成和反對的勞工都能滿足需求。

工總秘書長蔡練生表示，勞動部做這份民調值得肯定，因為政府早就該了解勞工真正的心聲，而不是只聽到少數勞團的意見。他說，以休息日加班為例，受訪勞工有十四．九％表示，一例一休上路後，加班時數或加班費減少，其中有五十三％想要去兼職賺外快。

「一件衣服不能適用每個人」

他指出，雖然八成以上勞工認為加班費沒有減少，但確實有十四．九％勞工加班權益受影響；「做一給四」的加班費計算方式也一樣，五十九．四％認為不需要調整，但有卅一．二％認為要調整，這三成一大多認為休息日加班費應核實計算，「這就是我們一直強調的，加班費不合理，勞工看得到吃不到」。

蔡練生說，不論是休息日加班、七休一或特休日遞延，雖然認為可維持現狀的勞工占相對多數，但認為應該調整規定的勞工占可觀的少數，從十幾趴到四十趴不等，「這代表一件衣服不能適用每個人」，勞基法不是零和遊戲，不必為了相對多數就犧牲可觀少數，兩者權益是可以兼顧的。

蔡練生認為，勞基法修法就是要給一個彈性，讓不想加班的人不用加班，讓想加班的人加得到班，「而且修法給出彈性之後，還訂了很多門檻，要勞動部同意或勞資協商，不是像少數勞團說的勞工權益受損，反而是獲得保障」。

商總理事長賴正鎰則說，總統和閣揆領導國家，就像企業主做決策，拿到足夠的資訊後，就要趕快去做，且要在勞資產業多個面向取得平衡點，「問卷有參考價值，但如果政策只是來自問卷，國家會完蛋。」

他表示，這份民調雖有不同產業的受訪者，但樣本數只有三千多人，不足以代表所有勞工的心聲，各行各業有不同需求，政府應訂個原則就好，讓各產業勞工與雇主自行協商。