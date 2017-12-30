勞基法修法 勞動部民調 受一例一休影響勞工 逾半想兼職

2017-12-30

多數受訪者未因修法受影響

〔記者廖千瑩／台北報導〕勞基法再修法，勞動部在法案付委後進行調查顯示，因「一例一休」影響，導致加班工時或休息日加班費減少的勞工，有五十三．二％想要兼職增加收入；不過，對於勞基法再修法，近五成勞工反對，與勞動部十一月的報告，七成資方、五成勞方贊成修法，兩次調查有落差。

勞動部：應考慮需修法的人

勞動部官員表示，調查結果如此呈現，因為不少受訪者未因修法受到影響，像特休遞延有很多人認為不需要，卻沒有考慮到需要修法的人該怎麼辦；且各行各業情況不同，這次修法是增加彈性，有很多行業都需要這個彈性來讓勞資有更合理安排。

官員解釋，這次調查的對象多數早已週休二日，也不太需要加班，實際影響不大；加上調查時間是十一月，正值勞基法修正草案出爐，引發軒然大波，不少民眾因此受到輿論影響。

勞動部針對私人僱用勞工進行調查，回收樣本三一三六份，但調查並未提及「輪班間隔」。對於勞基法再修法，是否調整每月加班時數上限四十六小時，四十八％認為不須調整；是否增訂加班時數總量管制，四十九％勞工認為不需要；至於休息日加班費「做一給四」是否調整，逾五成勞工也覺得不用調整。

不過，調查顯示，有十四．九％勞工受一例一休新制影響，其中有五十三．二％受僱勞工因為休息日加班費或加班機會減少而想兼職增加收入，四十六．八％沒有此規劃。此外，今年起勞工未休完特休假須折發薪資，但有六十八．三％勞工認為沒有此需求。

至於一例一休上路後，勞動條件變動情形，調查指出，無論是整體工作時間、整體加班工時、休息日加班時數及休息日加班費，都有七十五．八％至八十六．二％勞工認為勞動條件維持不變。