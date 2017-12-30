終結年輕人低薪 蔡提5方法

2017-12-30

明年行政團隊最重要任務

〔記者蘇永耀／桃園報導〕總統蔡英文昨與媒體年終茶敘表示，明年她給行政團隊最重要的一個任務，就是全力以赴改善年輕人的低薪問題，政府將提出產業升級轉型等五個方法，以終結年輕人低薪問題。

蔡總統、副總統陳建仁昨前往桃園龍潭參訪中科院研發展示館，並與媒體年終茶敘。蔡總統指出，全球景氣正在好轉，政府最重要的任務，就是把握這一波景氣復甦，加速推動下一世代的基礎建設，以及加速產業結構轉型。

蔡總統表示，今年牛津字典的年度代表字是「youthquake」，反映出年輕世代對社會帶來的震撼，這是全世界共同現象，台灣年輕人也不例外。她說，二○一八年，她給行政團隊一個最重要的任務，就是全力以赴改善年輕人的低薪問題，「現在不開始，對不起這個世代及未來幾世代的年輕人」。

加速產業升級、鼓勵加薪

蔡總統提出五個方法來終結青年低薪，首先，就是要讓產業順利升級與轉型，政府還會把低薪行業盤點出來，協助它們導入新科技或改變商業模式，以加速升級跟轉型。

其次，將持續鼓勵企業加薪，若企業願意提高加薪幅度，政府也會提供相應支持。當企業把更多利潤分享給員工，提高員工消費的能力，景氣就會正向循環，對企業和勞工都有好處。

將推動「最低工資法」

第三，基本工資調整不會停，以前廿二Ｋ（二萬二）對有些年輕人可能是起薪的天花板，這一年多來，經過兩次基本工資調升，明年起廿二Ｋ就變成起薪的樓地板。

蔡總統說，接下來政府要推動「最低工資法」，為最低薪資的訂定建立一個法制基礎，也提供足夠的空間，讓所有影響工資的因素可以被納入最低工資討論。她說，提升基本薪資不是一步到位，政府也不會讓中小企業獨自面對，會給予輔導和協助，讓產業的生產力可以跟上薪資成長速度。

第四，有一些從事低薪、非典型工作的年輕人，政府有責任提供充分的職涯諮詢、足夠的職業訓練，甚至津貼鼓勵，讓他們有更多選擇的機會。

最後，政府要減輕年輕人的生活負擔，社會住宅、公共化托育及幼教、長照，都會全力推動。蔡總統說，她也知道許多年輕人，特別是出身弱勢家庭的年輕人，背負沉重的學貸，政府也會研議進一步降低學貸利息，並提供津貼，給予畢業後連續就業的年輕人。